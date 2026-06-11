La decisión de Marcelo Bielsa sobre los exclusivos trajes de la selección uruguaya diseñados por Gabriela Hearst para el Mundial 2026, cuyos precios superan los US$ 5.000

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , no lucirá en el Mundial 2026 los elegantes y exclusivos trajes que la diseñadora Gabriela Hearst confeccionó para la delegación celeste, que incluye a jugadores, staff y directivos.

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Según supo Referí, el DT rosarino ni siquiera paso por la toma de medidas que llevó adelante la modista uruguaya y su equipo durante la última concentración de la selección en Londres, en los amistosos de marzo, cuando se anotaron los detalles para luego elaborar unos 40 trajes.

La razón es simple y está a la vista: Marcelo Bielsa suele vestir equipo deportivo para dirigir a la selección, como también para andar en el día a día , tal como se lo vio, por ejemplo, en el Summit de la AUF en el que disertó junto a sus colaboradores y vistió el jogging y buzo de la celeste.

Ronald Araujo tomándose las medidas con el equipo de Gabriela Hearst

Ronald Araujo tomándose las medidas con el equipo de Gabriela Hearst

Vestir traje no es una opción para el entrenador , de quien difícilmente haya alguna foto con ese atuendo a lo largo de su carrera.

La increíble entrevista que brindó Marcelo Bielsa al llegar a México con la selección uruguaya: respondió a cinco preguntas con 26 palabras y en 38 segundos

Los ensayos de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya para el Mundial 2026: la variante táctica, la titularidad de Federico Viñas y la sociedad con Darwin Núñez

0000842242.webp Bielsa en el Bilbao

Por el momento, si bien hubo pruebas de fotografía de los jugadores, la selección no ha vestido los trajes. En el vuelo a México y la llegada a Playa del Carmen el plantel vistió ropa deportiva.

Se espera que los exclusivos diseños se estrenen el próximo lunes, cuando la celeste juegue su primer partido ante Arabia Saudita y los futbolistas lleguen al Estadio Hard Rock de Miami con el distinguido look.

¿Cuánto vale un traje de la selección uruguaya?

El precio de un traje completo de la selección uruguaya, incluyendo los calzados deportivos blancos, supera los US$ 5.000, según un informe que hizo la revista Forbes.

02062026-FGI20260602_FGI0187 Gabriela Hearst Federico Gutierrez / FocoUy

Ni la AUF ni la diseñadora dieron a conocer lo que vale la indumentaria, pero un recuento teniendo en cuenta prendas similares a las de la selección a la venta en la tienda de Gabriela Hearst permitieron llegar a la cifra.

En el local de la reconocida diseñadora instalada en Nueva York, un saco de lana virgen azul marino se vende a US$ 2.690; un pantalón como los que llevará la selección a US$ 990; una remera polo de cachemir y seda a US$ 1.120; mientras que los championes Ohio cuestan US$ 1.050.

De esa forma, cada equipo para un jugador supera los US$ 5.800 si se compra por partes en la tienda de Gabriela Hearst, aunque el precio del traje celeste sería mayor por ser hecho a la medida.

Fernando Muslera con el traje de Gabriela Hearst para el Mundial 2026 Fernando Muslera con el traje de Gabriela Hearst para el Mundial 2026

La celeste con lana merino

La selección uruguaya acudirá al Mundial 2026 con uniformes a medida confeccionados con lana merino por la diseñadora Gabriela Hearst, una de las embajadoras del lujo sustentable en la moda.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) celebró en sus redes sociales el fichaje de Hearst, una de las diseñadoras latinoamericanas más reconocidas en las pasarelas internacionales.

02062026-FGI20260602_FGI0093 Gabriela Hearst Gabriela Hearst Federico Gutierrez / FocoUy

La uruguaya consideró un honor vestir a las "superestrellas" de la Celeste que competirán en la Copa del Mundo de Norteamérica, cuyo partido inaugural se disputará este 11 de junio en México.

Exdiseñadora de la casa de modas Chloé, Hearst celebró poder confeccionar los trajes con la lana merino uruguaya, una fibra natural de alta calidad.

Consideró el proyecto "una oportunidad para demostrar que los valores uruguayos de calidad, autenticidad e integridad merecen ser exportados al mundo".

Con un banderín de la selección uruguaya en sus manos, Hearst selló su sociedad con el combinado que dirige el técnico argentino Marcelo Bielsa.

HJ2ZkkQXAAAKRVv Victoria Díaz, directora ejecutiva de la AUF; Gabriela Hearst; Ignacio Alonso, Presidente de la AUF; y Rafael Normey, presidente de la Federación Rural de Uruguay AUF

La uruguaya se ganó un sitial en la élite de la moda con la sustentabilidad como bandera. Sus diseños son elaborados a menudo con materiales sobrantes de temporadas pasadas y también incluye trabajo de mujeres artesanas en sus colecciones.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, destacó que una de sus compatriotas más reconocidas sea la encargada de vestir a la Celeste.

El que lo haga con lana merino "resalta enormemente al productor agropecuario uruguayo", afirmó.

Con 3,5 millones de habitantes, el bicampeón mundial basa su economía en el sector agroexportador y la producción de ganado es su producto estrella.

Liderado por Federico Valverde, capitán del Real Madrid, Uruguay debutará en el Mundial el 15 de junio ante Arabia Saudita y completará su andar en el Grupo H con duelos ante Cabo Verde y la poderosa España.