El ciclista uruguayo Thomas Silva celebró su agónica victoria en la Clásica de Ordizia en España: "El equipo hizo un trabajo increíble"

Thomas Silva en el sprint final contra Igor Arrieta de la Clásica de Ordizia en España Foto: @TeamEmiratesUAE (X)

El ciclista uruguayo Thomas Silva celebró su agónica victoria en la 103 Clásica de Ordizia al vencer al sprint al principal favorito, el navarro Igor Arrieta, en una declaración en la que valoró el trabajo de su equipo, XDS Astana, y remarcó que está "muy feliz" con su actualidad.

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"El equipo hizo un trabajo increíble. Controló la carrera perfectamente desde el inicio y realizó una labor fantástica para llevarnos hasta la subida final, donde sabíamos que probablemente se definiría la competencia", aseguró Silva en declaraciones realizadas a las redes oficiales del Astana.

El uruguayo destacó que sus compañeros "mantuvieron un ritmo muy fuerte en cada ascenso" para "endurecer la carrera" y "desgastar" a sus rivales. Esto les permitió llegar a la subida final con "varias cartas fuertes para jugar con Diego Ulissi, Christian Scaroni" y él mismo.

"Cuando logré entrar en el grupo de punta, tenía confianza en mi sprint", agregó el ciclista, que destacó que pudo seguir a Arrieta cuando "atacó con mucha decisión" en el descenso hacia la meta.