Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / CICLISMO

El ciclista uruguayo Thomas Silva celebró su agónica victoria en la Clásica de Ordizia en España: "El equipo hizo un trabajo increíble"

"Cuando logré entrar en el grupo de punta, tenía confianza en mi sprint", afirmó el integrante del equipo XDS Astana

25 de julio de 2026 16:39 hs
Thomas Silva en el sprint final contra Igor Arrieta de la Clásica de Ordizia en España
Thomas Silva en el sprint final contra Igor Arrieta de la Clásica de Ordizia en España Foto: @TeamEmiratesUAE (X)

El ciclista uruguayo Thomas Silva celebró su agónica victoria en la 103 Clásica de Ordizia al vencer al sprint al principal favorito, el navarro Igor Arrieta, en una declaración en la que valoró el trabajo de su equipo, XDS Astana, y remarcó que está "muy feliz" con su actualidad.

"El equipo hizo un trabajo increíble. Controló la carrera perfectamente desde el inicio y realizó una labor fantástica para llevarnos hasta la subida final, donde sabíamos que probablemente se definiría la competencia", aseguró Silva en declaraciones realizadas a las redes oficiales del Astana.

El uruguayo destacó que sus compañeros "mantuvieron un ritmo muy fuerte en cada ascenso" para "endurecer la carrera" y "desgastar" a sus rivales. Esto les permitió llegar a la subida final con "varias cartas fuertes para jugar con Diego Ulissi, Christian Scaroni" y él mismo.

"Cuando logré entrar en el grupo de punta, tenía confianza en mi sprint", agregó el ciclista, que destacó que pudo seguir a Arrieta cuando "atacó con mucha decisión" en el descenso hacia la meta.

El ciclista uruguayo Thomas Silva sorprendió al ganar la Clásica de Ordizia en España, en el sprint final y contra el favorito

Por qué el uruguayo Thomas Silva no corre el Tour de Francia que comienza este sábado tras su gran actuación en el Giro de Italia con el equipo XDS Astana

"Desde ese momento nos mantuvimos escapados. En los últimos dos kilómetros dejó de colaborar para reservarse para el sprint, pero yo confiaba en mi velocidad y pude ganar la carrera", detalló Silva, que cree que esta victoria personal "fue la manera perfecta de coronar una actuación sobresaliente de todo el equipo". "Estoy realmente muy feliz", sentenció.

Las más leídas

Federico Valverde no jugó en el primer amistoso de Real Madrid tras la vuelta de Mourinho y este sábado entrenó con los juveniles: los motivos

El momento crucial de su carrera y el optimismo: Darwin Núñez presiona a Al-Hilal para rescindir su contrato ante las ofertas recibidas y la llegada de otro delantero

River Plate anunció la salida de Juanfer Quintero, luego de las declaraciones contra su DT Eduardo Coudet

Defensor Sporting y Liverpool se enfrentan en el Franzini por la sexta fecha del Torneo Intermedio

Temas

Thomas Silva ciclista uruguayo España

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos