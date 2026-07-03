Por qué el uruguayo Thomas Silva no corre el Tour de Francia que comienza este sábado tras su gran actuación en el Giro de Italia con el equipo XDS Astana

El Tour de Francia , la principal prueba del ciclismo mundial y una de las tres grandes junto al Giro de Italia y la Vuelta de España, se pone en marcha este sábado 4 de julio con su largada en Barcelona para luego adentrarse en territorio galo.

El equipo XDS Astana confirmó en estos días a sus ciclistas para la prueba, entre los que no aparece Thomas Silva , el uruguayo que se destacó en el Giro de Italia, en su debut en una grande, con un triunfo en la segunda etapa que le permitió ponerse la malla rosa de líder, algo histórico para el pedal celeste, que tuvo en el fernandino a su primer representante en la tradicional prueba italiana.

Como era de esperarse, el uruguayo Tomás Silva, en su primera temporada en un equipo de la principal división de la UCI y con su exigente calendario, no integra el equipo del Astana Team para el Tour de Francia y solo un miembro del equipo kazajo que corrió el Giro de Italia está en el plantel.

En el ciclismo de alto nivel no es habitual que un ciclista corra el Giro y luego el Tour, y mucho menos las tres grandes.

Mirá el exponencial ascenso de Thomas Silva en el ranking mundial de la UCI tras su actuación en el Giro de Italia

"¡Qué increíble Giro de Italia!": el reconocimiento especial a Thomas Silva de su equipo XDS Astana y el "gran agradecimiento" a Uruguay por su apoyo; mirá el video

Los equipos planifican estas pruebas según el perfil de sus corredores, como había señalado Tomas Silva a Referí sobre su elección para el Giro, y para que logren sus picos de forma en las pruebas para las que los elijen al comenzar la temporada.

El reconocimiento especial a Thomas Silva de su equipo XDS Astana

El Astana Team cuenta con 30 ciclistas para elegir a los más adecuados para cada presentación a lo largo de la temporada.

Además, la recuperación entre el Giro, con tres semanas de esfuerzo, y el Tour, con otras tres, es solo de cuatro semanas.

La presentación del XDS Astana Team con el uruguayo Thomas Silva

El único ciclista del Astana que hará Giro más Tour este año es el italiano Davide Ballerini, quien no completó el Giro al abandonar en la etapa 11 tras una caída.

Sí es más habitual que un ciclista que disputa el Giro de Italia pueda correr la Vuelta de España, al tener más tiempo de recuperación. Este año dicha competencia se disputará del 22 de agosto al 13 de setiembre.

Thomas Silva y los ciclistas de Visma, con Jonas Vingegaard, en el Giro de Italia 2026 Foto: AFP

Thomas Silva ya la corrió el año pasado con Caja Rural, pero este año no lo hará ya que en el segundo tramo de la temporada competirá en pruebas clásicas italianas de un día, además de representar a Uruguay en los Juegos Odesur y en el Mundial de ciclismo que se correrá el 27 de setiembre en Montreal, Canadá.

Quien sí hará este año el desafío Giro - Tour será Jonas Vingegaard, ganador de la prueba italiana en mayo, quien es una de las figuras del pedal mundial y será el principal rival de Tadej Pogacar, quien no corrió la primera grande de la temporada y se enfocó en la carrera francesa.

Larga el Tour de Francia con duelo Pogacar-Vingegaard

En su cima profesional, Tadej Pogacar es el gran favorito para alcanzar el récord de cinco victorias en el Tour de Francia, cuya 113ª edición arranca el sábado en Barcelona con Jonas Vingegaard como principal obstáculo en el camino del esloveno.

Desde 2020 el esloveno y el danés se han repartido los títulos, con cuatro Tours para Pogacar (2020, 2021, 2024, 2025) y dos para Vingegaard (2022, 2023).

Tadej Pogacar Foto: EFE/EPA/Olivier Matthys

Pocas veces la excitación ha podido palparse de forma tan clara en la víspera del "Grand Départ", que este año tendrá forma de contrarreloj por equipos en las calles de la ciudad catalana, pasando por delante de la Sagrada Familia, emblemática obra de Antoni Gaudí, hasta la colina de Montjuic.

Cada edición del Tour de Francia se convierte en un ritual, con casi doce millones de personas en los bordes de las carreteras para alentar a los campeones.

Este año, la prueba alcanza una nueva dimensión debido a la gesta que tiene por delante el prodigio esloveno Tadej Pogacar, que puede igualar a Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx y Miguel Indurain con cinco títulos.

El festejo de Jonas Vingegaard al ganar la etapa 16 del Giro de Italia 2026 Foto: AFP

Seixas y Del Toro al acecho

Para ello cuenta con el mexicano Isaac del Toro como lugarteniente, aunque son varios los nombres que buscan atraer parte de la atención. La esperanza francesa es Paul Seixas, que con 19 años ha dejado ya actuaciones prometedoras y que hace soñar al país con un primer vencedor local desde que Bernard Hinault ganase el Tour... en 1985.

Seixas será además el corredor más joven en tomar salida desde hace 89 años, y las preguntas sobre qué puede lograr agitan al mundo del ciclismo dentro y fuera de Francia. Su talento le lleva a ser uno de los favoritos al podio, y el propio Pogacar está sorprendido tras las buenas actuaciones del joven en las carreras de la primavera europea.

El esloveno declaró en abril que cuenta con "ganar tanto como pueda antes de que Seixas nos destruya a todos".

Pero a la espera de la explosión del joven, parece que la mayor preocupación del esloveno será una vez más el danés Jonas Vingegaard, que también ha tenido un gran arranque de temporada y que busca el doblete Giro-Tour, que el propio Pogacar ya logró en 2024.

"Me siento mejor, más fuerte y feliz", declaró Vingegaard, confirmando que le quedan fuerzas pese a su conquista del Giro.

Dupla Evenepoel-Lipowitz para asaltar el podio

Un nuevo cara a cara en el que varios ciclistas pretenden colarse. Más allá de la promesa Seixas, está el español Juan Ayuso y el dúo de la formación Red Bull Bora compuesto por Remco Evenepoel y Florian Lipowitz, los "terceros" en discordia al haber acabado respectivamente en esa posición en 2024 y 2025.

Thomas Silva, a la izquierda, junto al francés Dorian Godon (i), del Ineos Grenadiers, quien se impuso en la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, de 172,2 kilómetros con inicio y final en el Sant Feliu de Guíxols (Girona), tras superar en el último suspiro al belga Remco Evenepoel (d), del Red Bull-Bora-Hansgroge. Foto: EFE

"Optamos al podio por detrás de Tadej y Jonas", expone el belga Eveneppoel, mostrando a la vez ambición y capitulación, y asegurando que el liderazgo compartido con Lipowitz funcionará.

Todos estos alicientes podrían diluirse en cuestión de días si la general se decantase pronto, pero el recorrido está diseñado para que al emoción vaya 'in crescendo'.

El pelotón llegará rápidamente a los Pirineos aunque con etapas suaves, antes de una última semana que sin duda será decisiva en los Alpes.

El temido Alpe d'Huez servirá de llegada de dos etapas consecutivas, una de ellas demencial, prevista la víspera de la llegada a París, donde el pelotón pasará una vez más por el pintoresco barrio de Montmatre.

El invitado no tan deseado será el calor, con Francia amenazada por una ola de calor a partir de la semana que viene. Unas condiciones que por ahora no amenazan con el buen desarrollo de la prueba.

Por el momento, el pelotón echará a rodar el sábado en Barcelona con la formación Netcompany Ineos como favorita, gracias a una composición con grandes velocistas como Filippo Ganna, Joshua Tarling, Tobias Foss, Thymen Arensman, Dorian Godon y el colombiano Egan Bernal, campeón del Tour en 2019.

Con base en AFP