Mirá el exponencial ascenso de Thomas Silva en el ranking mundial de la UCI tras su actuación en el Giro de Italia

El ciclista uruguayo Thomas Silva escaló de manera exponencial en el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que se dio a conocer en las últimas horas luego de lo que fue su muy buena actuación en el Giro de Italia que terminó el pasado domingo con la victoria del danés Jonas Vingegaard.

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El oriundo de Maldonado tuvo un gran comienzo en dicha competencia, ganando la segunda etapa y fue el mejor ciclista latinoamericano en cuanto a registro. A su vez, fue puntero de la carrera durante dos etapas, en las que lució la Maglia Rosa, en la que finalmente terminó en el puesto 65.

Vale recordar que en la quinta etapa, Thomas Silva terminó en el podio, ya que ocupó el tercer lugar.

Pero no solo le fue bien allí, sino que fue cuarto en la octava, nuevamente tercero y podio en la duodécima y sexto en la 18a.

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Pero quizás lo más destacado fue que terminó tercero en la clasificación por puntos del Giro de Italia.

La tremenda escalada en el ranking de la UCI

Thomas Silva fue felicitado por su equipo Astana, como informó este martes Referí, debido a su gran actuación en el Giro de Italia.

Todo esto vivido en dicha competencia lo hizo trepar varios puestos en el ranking UCI que se dio a conocer en las últimas horas.

Debido a su gran carrera en el Giro de Italia, Thomas Silva escaló 64 lugares en el citado ranking.

De esa manera, quedó en el puesto 53º con 1.376 puntos.

Teniendo en cuenta a los ciclistas de Sudamérica, quedó en el tercer lugar, solo por debajo de dos excelentes profesionales como el colombiano Egan Bernal y el ecuatoriano Jhonatan Narváez, quienes ocupan los puestos 32 y 51, respectivamente.

Los tres ciclistas que encabezan el ranking, siguen incambiados y son los mejores del mundo sin dudas en la actualidad: Tadej Pogacar de Eslovenia es el número 1, seguido por el danés Jonas Vingegaard y tercero, el belga Remco Evenepoel.