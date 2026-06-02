Tras su reunión con Yamandú Orsi, Ignacio Alonso habló de la lesión de Giorgian De Arrascaeta: "Confiamos en que no será obstáculo para que esté en el Mundial"

La lesión de Giorgian De Arrascaeta de la práctica de este martes con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, encendió las alarmas en la celeste pensando en que solo quedan nueve días para el inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Más allá de esto, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, quiso llevar cierta tranquilidad esta tarde, luego de una reunión que mantuvo con el presidente de la República, Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva.

Vale recordar además que el jugador cayó muy mal en el partido de ida de su grupo de la Copa Libertadores de América ante Estudiantes de La Plata el pasado 29 de abril, y debió dejar la cancha a los 16 minutos, debido a una fractura de clavícula derecha.

Al otro día, Flamengo urgentemente ya lo operó para ir ganando tiempo, sobre todo, porque también viene el Mundial 2026 que comienza el 11 de junio.

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Giorgian De Arrascaeta se lesionó en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y está en duda para ir al Mundial 2026

Giorgian De Arrascaeta venía preparándose muy bien en el Complejo Uruguay Celeste, incluso haciendo trotes, y lo único que le faltaba era poder hacer fútbol.

Ignacio Alonso habló de la lesión de Giorgian De Arrascaeta

Ignacio Alonso estuvo reunido con Yamandú Orsi por un lapso de al menos una hora este martes. Luego habló a la salida de la lesión de Giorgian De Arrascaeta.

"Por ahora tengo la misma información que tienen ustedes, la que surgió del entrenamiento. Aún no, no hay nada, no sabemos si es un desgarro, más allá de que confiamos en que no va a ser obstáculo para que esté en el Mundial; ojalá que así sea, pero todavía no tenemos la confirmación", dijo Alonso.

El titular de la AUF dijo que prefería "no hablar sobre hipótesis de una situación negativa (respecto a que se pueda perder la Copa del Mundo). Creo que va a estar todo bien y va a poder estar".