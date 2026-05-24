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El enorme esfuerzo que hace Giorgian De Arrascaeta para tomar musculatura en su hombro derecho tras su fractura de clavícula, para llegar bien al Mundial 2026; mirá los videos

El media punta pretende llegar en fecha para el inicio de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la Copa del Mundo, que será el 15 de junio ante Arabia Saudita

24 de mayo de 2026 16:06 hs

Giorgian De Arrascaeta es uno de los que más cuenta los días para la llegada del Mundial 2026 y mientras eso acontece, sigue poniendo todo su esfuerzo diario en el Complejo Uruguay Celeste de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, para intentar llegar en fecha luego de lo que fue su fractura de clavícula derecha sufrida con Flamengo.

Al otro día, Flamengo urgentemente ya lo operó para ir ganando tiempo, sobre todo, porque también viene el Mundial 2026 que comienza el 11 de junio.

El esfuerzo de Giorgian De Arrascaeta

Giorgian De Arrascaeta fue liberado por Flamengo para que pueda continuar con su rehabilitación de su fractura de clavícula derecha junto a la sanidad de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

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De esa forma, ya hace más de 10 días que el futbolista se encuentra entrenando, sobre todo, con fisioterapia, en el Complejo Uruguay Celeste.

Su idea es intentar llegar en fecha para el 15 de junio, día en el que debutará Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Giorgian De Arrascaeta

El futbolista está poniendo todo su empeño y todos los días refuerza la zona lastimada, intentando tomar tonicidad en sus músculos del hombro derecho, una zona complicada.

En ese contexto, se mostró ejercitándose contra la pared, aunque también hizo trabajos de reacción con sus piernas, teniendo en cuenta que por ahora, no entró al campo de juego y no tomó contacto con la pelota.

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