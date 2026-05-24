El enorme esfuerzo que hace Giorgian De Arrascaeta para tomar musculatura en su hombro derecho tras su fractura de clavícula, para llegar bien al Mundial 2026; mirá los videos

Giorgian De Arrascaeta es uno de los que más cuenta los días para la llegada del Mundial 2026 y mientras eso acontece, sigue poniendo todo su esfuerzo diario en el Complejo Uruguay Celeste de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, para intentar llegar en fecha luego de lo que fue su fractura de clavícula derecha sufrida con Flamengo.

Vale recordar que el media punta celeste cayó muy mal en el partido de ida de su grupo de la Copa Libertadores de América ante Estudiantes de La Plata el pasado 29 de abril, y debió dejar la cancha a los 16 minutos, debido a esa fractura.

Al otro día, Flamengo urgentemente ya lo operó para ir ganando tiempo, sobre todo, porque también viene el Mundial 2026 que comienza el 11 de junio.

Giorgian De Arrascaeta fue liberado por Flamengo para que pueda continuar con su rehabilitación de su fractura de clavícula derecha junto a la sanidad de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

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De esa forma, ya hace más de 10 días que el futbolista se encuentra entrenando, sobre todo, con fisioterapia, en el Complejo Uruguay Celeste.

Su idea es intentar llegar en fecha para el 15 de junio, día en el que debutará Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Giorgian De Arrascaeta

El futbolista está poniendo todo su empeño y todos los días refuerza la zona lastimada, intentando tomar tonicidad en sus músculos del hombro derecho, una zona complicada.

En ese contexto, se mostró ejercitándose contra la pared, aunque también hizo trabajos de reacción con sus piernas, teniendo en cuenta que por ahora, no entró al campo de juego y no tomó contacto con la pelota.