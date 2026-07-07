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La Policía de Montevideo investiga tres muertes registradas en distintos barrios de Montevideo

Los casos se registraron en los barrios de Flor de Maroñas, La Teja y Colón. Una de las víctimas tenía 93, la otra 77 y una tercera permanece por identificar

7 de julio de 2026 9:26 hs
La Policía investiga el caso

La Policía investiga el caso

Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Policía de Montevideo investiga las circunstancias detrás de tres muertes registradas en las últimas horas en los barrios de Flor de Maroñas, La Teja y Colón.

El primer caso ocurrió en la tarde de ayer tras un incendio en una casa en Manuel Acuña y Juana Manso, en Flor de Maroñas, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Producto de esto, personal de Bomberos se dirigió a la zona y, tras extinguir las llamas, encontró el cuerpo de un hombre de 77 años sin vida junto a un arma de fuego.

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De acuerdo con el consignado medio, de momento se desconoce si el cuerpo de la víctima tenía alguna herida de bala en el cuerpo o no.

El segundo caso ocurrió en La Teja. Allí, personal policial encontró a una mujer de 93 años sin vida dentro de su casa.

Según informó en primera instancia el consignado medio, al momento de ser localizada la nonagenaria presentaba varias heridas en el rostro.

Por esto, desde la Policía de Montevideo investigan el caso como una muerte dudosa, buscando identificar si fueron causadas por animales o por una persona.

El último caso se registró en calles Besnes e Irigoyen y Carlos Pacheco en barrio Colón.

Allí, informó el consignado medio y confirmó El Observador con fuentes policiales, fue asesinado un hombre —del que se desconoce de momento su edad— mediante varios disparos de arma de fuego.

Además, en el lugar fue encontrada una segunda persona aún con vida, quien fue trasladada primero al Hospital Saint Bois y luego al Clínicas.

Este caso, por su parte, es investigado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos junto a la Fiscalía de Homicidios.

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