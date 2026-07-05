Así son los cinco modelos de blindados del Ejército que utilizará la Policía para patrullar barrios de Montevideo

Los policías que comenzarán a capacitarse esta semana para conducir vehículos blindados del Ejército Nacional podrán operar cinco modelos incluidos en el convenio firmado entre los ministerios del Interior y de Defensa Nacional para reforzar los patrullajes en barrios de Montevideo con mayor incidencia de criminalidad.

El acuerdo prevé el préstamo de hasta 12 blindados que permanecerán bajo el mando de la Policía Nacional, aunque podrán ser conducidos tanto por efectivos policiales especialmente entrenados como, eventualmente, por choferes militares en comisión de servicio.

Entre los modelos incluidos figuran los RPZ Cóndor, Mamba MK-7, Vodnik VML M-7, EE-11 Urutu y Mowag Piranha , vehículos con características muy diferentes entre sí, desde blindados concebidos para resistir explosivos hasta transportes anfibios de personal.

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Los RPZ Cóndor serán los primeros vehículos en incorporarse a esta nueva etapa de cooperación entre el Ejército y la Policía.

Se trata de blindados de transporte de personal utilizados por el Ejército para trasladar efectivos en operaciones militares, ofreciendo mayor protección que un vehículo convencional frente a ataques con armas de fuego y otras amenazas.

Antes de su entrega, las cuatro unidades fueron sometidas a tareas de mantenimiento e inspección en el Batallón de Infantería Mecanizado N° 15 para asegurar que se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento.

Mamba MK-7: protección frente a minas y explosivos

El Mamba Recuperador MK-7 fue diseñado para operar en escenarios de alto riesgo, donde existen amenazas como minas terrestres y artefactos explosivos improvisados (IED).

Las unidades que posee Uruguay fueron donadas por Estados Unidos para fortalecer la participación del país en las misiones de paz de Naciones Unidas.

Su principal fortaleza es la protección. Incorpora blindaje balístico B7 y protección contra explosiones bajo el estándar STANAG 4a/4b, además de un casco reforzado y asientos resistentes a minas que reducen el impacto de una explosión sobre la tripulación.

Está impulsado por un motor de 6,5 litros, cuenta con transmisión Allison 2500SP y tracción integral de dos velocidades. Puede superar pendientes de hasta 70%, vadear cursos de agua de un metro de profundidad y configurarse rápidamente para distintas funciones, como transporte de tropas, puesto de mando, ambulancia, recuperación de vehículos o desactivación de explosivos.

Vodnik VML M-7: el blindado ruso modular

Uruguay posee alrededor de 48 Vodnik VML M-7 (GAZ-39371), un vehículo blindado de origen ruso del que el país fue el primer cliente de exportación.

Se trata de un blindado modular cuya parte trasera puede adaptarse para distintas misiones, desde transporte de tropas hasta ambulancia, vehículo antiaéreo, porta morteros o plataforma artillada.

La versión original incorpora blindaje capaz de resistir disparos de armas de hasta calibre 7,62 milímetros, además de brindar protección frente a esquirlas de granadas y minas antipersonales.

Puede transportar 11 personas —dos tripulantes y nueve efectivos—, alcanza una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora, tiene una autonomía cercana a 1.000 kilómetros y, además, posee capacidad anfibia, lo que le permite desplazarse tanto por tierra como por agua.

Actualmente, varias de estas unidades integran la Compañía de Infantería Mecanizada desplegada por Uruguay en los Altos del Golán, bajo mandato de Naciones Unidas.

EE-11 Urutu: un transporte anfibio desarrollado en Brasil

El EE-11 Urutu es un transporte blindado de personal 6x6 desarrollado en Brasil durante la década de 1970 y uno de los vehículos más numerosos del Ejército uruguayo.

Las Fuerzas Armadas cuentan con 147 unidades, distribuidas en tres variantes: 98 Grizzly, equipadas con torreta; 44 Cougar, destinadas al transporte de tropas sin torreta; y cinco Husky, configuradas para tareas de recuperación de otros blindados.

Cada vehículo puede transportar nueve militares —tres tripulantes y seis efectivos— y está equipado con una ametralladora calibre 12,7 milímetros.

Su motor de 275 caballos de fuerza le permite alcanzar una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, con una autonomía de aproximadamente 600 kilómetros.

Como uno de sus principales atributos, el Urutu es totalmente anfibio, pudiendo navegar a unos 7 kilómetros por hora, además de superar pendientes de hasta 60%, obstáculos verticales de 80 centímetros y zanjas de hasta 1,5 metros.

Mowag Piranha: el blindado suizo para transporte de tropas

El cuarto modelo incluido en el convenio es el Mowag Piranha, un transporte blindado de personal desarrollado en Suiza y ampliamente utilizado por distintos ejércitos del mundo.

En Uruguay cumple principalmente funciones de transporte de tropas, combinando movilidad y protección para el desplazamiento de efectivos en operaciones militares.

Al igual que el Urutu, se trata de un vehículo anfibio, capaz de operar tanto en tierra como en cursos de agua, lo que amplía su capacidad de despliegue en distintos escenarios.

Su diseño prioriza la movilidad fuera de carretera y la protección de la tripulación durante los desplazamientos, características por las que continúa siendo uno de los blindados de transporte más difundidos a nivel internacional.

Los modelos forman parte del acuerdo mediante el cual el Ejército cederá blindados al Ministerio del Interior para reforzar los patrullajes en zonas consideradas de alta peligrosidad, una medida que comenzará a implementarse una vez finalice la capacitación de los efectivos policiales encargados de conducirlos.