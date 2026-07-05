Pitbull mató a otro perro tras atacarlo detrás de una reja y reavivó el debate sobre las razas potencialmente peligrosas

Un pitbull que circulaba suelto en Paysandú atacó y mató a otro perro que se encontraba dentro de una vivienda, detrás de una reja, en un episodio que volvió a instalar el debate sobre la regulación de las denominadas razas potencialmente peligrosas .

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La dueña del animal fallecido, Claudia Álvarez, aseguró a El Telégrafo que el pitbull pasó por la vereda y, cuando su perro sacó el hocico entre los barrotes para ladrar, fue mordido y tironeado con tal violencia que sufrió lesiones incompatibles con la vida.

"Mi perro apenas sacó el hocico y fue tironeado de tal manera que le provocó lesiones incompatibles con la vida", relató.

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Según denunció, el pitbull se encontraba suelto, sin bozal y sin correa , y su propietario se retiró del lugar con el animal sin brindar explicaciones.

Además, sostuvo que su hijo de 12 años presenció el ataque y quedó en estado de shock.

Qué acciones legales puede iniciar la familia

La abogada especializada en derecho animal Verónica Ortiz afirmó al mismo medio que el principal responsable del episodio es el tenedor del pitbull.

"El primer llamado a responsabilidad es el dueño del pitbull, que lo dejó suelto y no se hizo cargo", señaló.

La profesional explicó que el caso no configuraría un delito de maltrato animal, ya que quien causó la muerte fue otro perro y no una persona.

No obstante, indicó que la familia puede promover una demanda civil por daños y perjuicios y agregó que la Fiscalía también podría analizar si corresponde investigar un eventual delito de daños, al tratarse de la destrucción de un bien de propiedad privada.

El caso volvió a poner el foco sobre la regulación de determinadas razas

El ataque reavivó la discusión parlamentaria sobre la tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos.

Actualmente, la Comisión de Bienestar Animal de la Cámara de Diputados analiza al menos tres proyectos de ley que buscan endurecer los controles sobre estas razas.

Una de las iniciativas, presentada por la diputada Nibia Reisch, propone prohibir la cría, comercialización y adopción de 15 razas, entre ellas pitbull, rottweiler y dóberman.

Otro proyecto, impulsado por el diputado Javier Umpiérrez, plantea la creación de una licencia obligatoria para los tenedores, con requisitos como mayoría de edad, certificado de antecedentes y seguro de responsabilidad civil.

En tanto, los diputados Felipe Schipani y Elianne Castro proponen que el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) elabore un listado oficial de razas potencialmente peligrosas y establezca un registro nacional, la identificación mediante microchip y cursos obligatorios de tenencia responsable.

"Hay una falta del sistema político"

El diputado Walter Verri sostuvo que existe una "falta del sistema político" para alcanzar acuerdos sobre este tema y cuestionó el funcionamiento del INBA.

"Está congelado, paralizado y no da respuestas absolutamente a nada", afirmó en entrevista con el consignado medio.

El legislador agregó que el episodio podría haber tenido consecuencias aún más graves. "El daño provocado podría haber sido a una persona, pero en este caso se produjo sobre la propiedad de otra persona. El responsable es el dueño y el afectado puede denunciar por el delito de daños", sostuvo.

Mientras tanto, la Ley de Tenencia Responsable y Bienestar Animal ya establece que determinadas razas deben circular con correa y bozal, una obligación cuyo cumplimiento volvió a quedar en el centro de la discusión tras este caso.