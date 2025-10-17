Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
cielo claro
Sábado:
Mín  14°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / RÍO NEGRO

Un hombre se encuentra grave tras ser atacado por un pitbull en Río Negro: el perro le mordió la cara y lo dejó en CTI

La víctima, un hombre mayor, sufrió graves lesiones en el rostro y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial

17 de octubre 2025 - 7:53hs
Perro pitbull

Perro pitbull

Unsplash

De acuerdo a la misiva policial, el hecho se registró en la intersección de las calles Wilson Ferreira Aldunate y Rivera, donde se reportó que una persona se encontraba caída en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron a un hombre mayor de edad con una lesión en el rostro, producto de un ataque de un perro.

Según la información oficial proporcionada por la Jefatura de Policía departamental, el perro agresor es de la raza pitbull. El propietario del animal, quien reside en un domicilio cercado, había abierto el portón de su vivienda para salir y el animal escapó. Los vecinos, entrevistados por la policía, confirmaron que el perro escapó cuando el propietario abrió el acceso de su vivienda.

Más noticias
situacion desgarradora: hablo el hermano del hombre de 69 anos atacado por un pitbull en rio negro
TESTIMONIO

"Situación desgarradora": habló el hermano del hombre de 69 años atacado por un pitbull en Río Negro

Un adolescente fue apuñalado en Fray Bentos

Un adolescente fue apuñalado en el abdomen por un compañero de clase en liceo de Fray Bentos: tienen 13 y 14 años

Una unidad de emergencia móvil llegó rápidamente al lugar para asistir a la víctima, quien fue trasladada a un centro asistencial donde se le brindaron los primeros cuidados. Posteriormente, el médico de guardia informó que, debido a la gravedad de las lesiones, el estado de salud del hombre es crítico. La víctima permanece internada en el CTI y fue trasladada al Hospital Maciel para una intervención quirúrgica urgente, confirmó El Observador con fuentes policiales rionegrenses.

El caso fue notificado a la Fiscalía, quien dispuso que se realizara un relevamiento de registros fílmicos, además de solicitar la intervención del médico forense. También se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes con la colaboración de la Dirección de Ganadería, Agricultura y Pesca de Río Negro, así como del área jurídica del INBA y el Coordinador de Zona Médico Veterinario.

Temas:

pitbull perro Río Negro cti

Seguí leyendo

Las más leídas

El susto que se llevaron surfistas en las aguas de Bikini
SURF

¿Tiburón? El susto que se llevaron tres surfistas en las aguas de Bikini, Manantiales, y que quedó registrado; mirá el video

Federico Valverde con su nuevo coche para la temporada 2025/26
URUGUAYOS

Federico Valverde recibió su nuevo auto de la firma que patrocina a Real Madrid; mirá el modelo que eligió

Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de OSE para contratar a 230 peones: pide Primaria completa y ofrece sueldo de más de $46 mil

Rod Stewart, otro artista que rechazó a Qatar
VISITA

Rod Stewart está en Montevideo y sorprendió con una peculiar visita en la Rambla antes de su show en el Centenario

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos