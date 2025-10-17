Un hombre se encuentra grave tras ser atacado por un pitbull en Río Negro: el perro le mordió la cara y lo dejó en CTI

Perro pitbull Unsplash

Un hombre de 69 años resultó gravemente herido en su rostro y se encuentra en CTI tras haber sido atacado por un pitbull que se escapó de una casa en la ciudad de Río Negro, informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

De acuerdo a la misiva policial, el hecho se registró en la intersección de las calles Wilson Ferreira Aldunate y Rivera, donde se reportó que una persona se encontraba caída en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron a un hombre mayor de edad con una lesión en el rostro, producto de un ataque de un perro.

Según la información oficial proporcionada por la Jefatura de Policía departamental, el perro agresor es de la raza pitbull. El propietario del animal, quien reside en un domicilio cercado, había abierto el portón de su vivienda para salir y el animal escapó. Los vecinos, entrevistados por la policía, confirmaron que el perro escapó cuando el propietario abrió el acceso de su vivienda.

Una unidad de emergencia móvil llegó rápidamente al lugar para asistir a la víctima, quien fue trasladada a un centro asistencial donde se le brindaron los primeros cuidados. Posteriormente, el médico de guardia informó que, debido a la gravedad de las lesiones, el estado de salud del hombre es crítico. La víctima permanece internada en el CTI y fue trasladada al Hospital Maciel para una intervención quirúrgica urgente, confirmó El Observador con fuentes policiales rionegrenses.

El caso fue notificado a la Fiscalía, quien dispuso que se realizara un relevamiento de registros fílmicos, además de solicitar la intervención del médico forense. También se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes con la colaboración de la Dirección de Ganadería, Agricultura y Pesca de Río Negro, así como del área jurídica del INBA y el Coordinador de Zona Médico Veterinario.