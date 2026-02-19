Dólar
/ Economía y Empresas / COMERCIO

Cambadu denuncia competencia desleal de puestos clandestinos de comida en tablados y recitales

La gremial advirtió por puestos sin habilitación ni controles en Montevideo que afectan al comercio formal

19 de febrero 2026 - 16:55hs
Puesto de chorizos en calle de Montevideo. (Archivo)

Puesto de chorizos en calle de Montevideo. (Archivo)

El Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) expresó su preocupación por la “instalación masiva de puestos de comida clandestinos” en las inmediaciones de eventos artísticos de gran convocatoria en Montevideo, una situación que —según la gremial— se ha intensificado en las últimas semanas.

En el actual contexto de carnaval, con múltiples tablados y actividades en distintos barrios, la institución sostiene que la problemática “vuelve a multiplicarse”, afectando —afirman— a cientos de comerciantes que cumplen con las normas sanitarias, tributarias y laborales.

De acuerdo con la organización, quienes asistieron recientemente al Estadio Centenario “seguramente habrán visto decenas de estos puestos funcionando a la vista de todos, sin habilitaciones ni controles, y en abierta competencia desleal con el comercio formal”.

La gremial señaló que el fenómeno “no es nuevo” y que tiende a repetirse cada vez que aumenta la agenda de espectáculos públicos. “Desde Cambadu ya hemos planteado esta preocupación ante la Intendencia de Montevideo”, indicaron.

Según la gremial, el planteo “no se trata solo de defender al comercio establecido, sino de exigir reglas claras y condiciones equitativas para todos”.

En ese sentido, remarcaron que “la informalidad no puede transformarse en una práctica tolerada, mientras quienes trabajan dentro de la ley asumen costos y responsabilidades cada vez mayores”.

Para la gremial, esta situación “no es compatible con el país serio que aspiramos a construir”, según se expresó en su publicación mensual de febrero.

Cambadu

