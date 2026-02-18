Canal 10 anunció quién será el conductor del pimer Gran Hermano Uruguay

El anuncio de Canal 10 Foto: captura Canal 10

Canal 10 anunció este miércoles quién será el conductor de la primera edición de la historia de Gran Hermano Uruguay, que se emitirá por esa pantalla próximamente.

El elegido es el comunicador Eduardo "Colo" Gianarelli, que integra Canal 10 desde 2021, primero en el programa Dale que va, luego en La mañana en casa, Masterchef y Polémica en el Bar.

Colo Gianarelli.jpg Canal 10 indicó que la designación de Gianarelli respondió a la "necesidad de contar con una figura con presencia, solvencia en vivo y capacidad para manejar la tensión y emoción en tiempo real".

Sobre el histórico rol de la persona a cargo de la conducción de Gran Hermano, la producción señaló que no se trata solamente de un "presentador", ya que quien está al frente "cumple una función central en la arquitectura del programa y en el desarrollo del juego", puesto que es la "voz oficial que comunica las decisiones trascendentales, como nominaciones, sanciones, beneficios y eliminaciones, e interpeta el clima emocional que atraiesa la casa".

"Es el primero, es el primero nuestro, comienza nuestra historia; le vamos a mostrar al mundo cómo es acá en Uruguay", declaró Gianarelli a Subrayado sobre el rol que tendrá en Gran Hermano Uruguay. "Es una emoción. Estoy sumamente agradecido. Cuando salió la noticia, yo quería estar ahí, en la conducción. Cuando me enteré fue como una emoción grande", contó.