Gran Hermano Uruguay: cuándo se abre el casting para la primera edición y quiénes podrán participar

Este martes se confirmó de manera oficial una noticia que hace tiempo viene rondando a la televisión vernácula: Uruguay tendrá su propia versión de Gran Hermano.

La noticia fue anunciada durante la emisión de Subrayado en simultáneo con la plataforma de streaming del canal. Carolina García, conductora de la edición central de informativo, señaló que se trata de una producción prevista en el marco de los 70 años de Canal 10.

"El año que viene nos espera con un gran desafío", expresó por su parte la conductora de los programas satélites del reality, Eliana Dide. "Oficializamos entonces: se viene Gran Hermano a la pantalla de Canal 10" , reafirmó Agustín Gil. Finalmente, después de ser adaptado en más de 70 países, el formato desembarcará por primera vez en Uruguay.

El estreno oficial la primera edición de Gran Hermano Uruguay está previsto para 2026 y si bien no se dieron más detalles sobre la fecha en la que se emitirá el primer programa algunos de los exparticipantes del reality argentino adelantaron en la pantalla de Canal 10 que llegará en el segundo semestre del año.

Cuándo se abre el casting de Gran Hermano Uruguay

Si bien durante la emisión del anuncio el chat de Youtube del programa de streaming se llenó de personas que quieren participar del reality, todavía no se abrió el casting.

Según aclararon los conductores, se anunciará en las redes oficiales del programa a partir de cuándo empezarán a recibirse las postulaciones. Sin embargo, desde la comunicación del canal se adelantó que eso será a comienzos de 2026.

"Quienes tengan interés deberán aguardar a comienzos del 2026 cuando se abra la convocatoria a casting. La producción del programa aspira a uno de los castings más convocantes en la historia de la televisión", anunciaron.

Según ese mismo comunicado, "como en todas sus versiones alrededor del mundo, Gran Hermano Uruguay estará abierto a todas las personas mayores de 18 años, sin distinción de lugar de nacimiento, género, orientación sexual, religión, edad o ideología política".