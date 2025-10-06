El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra

El Día de la Industria de la Construcción y del trabajador del Grupo 8 —que incluye a la industria de productos metálicos, maquinarias, equipos y vidrio plano— se celebra los terceros lunes de los meses de octubre , por lo que este año será el lunes 20, según lo establecido por la normativa laboral vigente.

La fecha, que se conmemora cada tercer lunes de octubre , tiene carácter de día laboral especial para los trabajadores de los Grupos 8 y 9 del Consejo de Salarios. En la práctica, las empresas deben considerar la jornada como trabajada y abonarla de forma habitual , aunque el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) aclara que, para quienes efectivamente trabajen ese día, el pago deberá realizarse como feriado , es decir, con un adicional sobre el salario común .

CALENDARIO Feriado del lunes 13 de octubre confirmado en Argentina: se amplía el fin de semana largo anunciado por el Gobierno

CRONOGRAMA Confirmado: dictan feriado bancario en Argentina y se se suspenden los cobros presenciales por tres días

El Día de la Industria de la Construcción busca reconocer la labor de los trabajadores del rubro y de las industrias asociadas, resaltando su aporte al desarrollo económico, social y urbano del país.

El MTSS recordó que esta fecha tiene un carácter histórico dentro del calendario laboral uruguayo y forma parte de las jornadas de reconocimiento sectorial incluidas en los convenios colectivos.