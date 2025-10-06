El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra

El Día de la Industria de la Construcción y del trabajador del Grupo 8 —que incluye a la industria de productos metálicos, maquinarias, equipos y vidrio plano— se celebra los terceros lunes de los meses de octubre, por lo que este año será el lunes 20, según lo establecido por la normativa laboral vigente.
La fecha, que se conmemora cada tercer lunes de octubre, tiene carácter de día laboral especial para los trabajadores de los Grupos 8 y 9 del Consejo de Salarios. En la práctica, las empresas deben considerar la jornada como trabajada y abonarla de forma habitual, aunque el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) aclara que, para quienes efectivamente trabajen ese día, el pago deberá realizarse como feriado, es decir, con un adicional sobre el salario común.
El beneficio alcanza principalmente a:
El Día de la Industria de la Construcción busca reconocer la labor de los trabajadores del rubro y de las industrias asociadas, resaltando su aporte al desarrollo económico, social y urbano del país.
El MTSS recordó que esta fecha tiene un carácter histórico dentro del calendario laboral uruguayo y forma parte de las jornadas de reconocimiento sectorial incluidas en los convenios colectivos.