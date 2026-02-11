Meteorólogo anuncia feriado de Carnaval "libre de lluvias" y nueva ola de calor en todo el país: los detalles

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que las lluvias previstas para esta semana se concentrarán en la mañana del jueves en el sur y este del país , y adelantó que luego comenzará una nueva ola de calor en todo el territorio .

“ Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor, una nueva ola de calor comienza a gestarse en todo el país ”, afirmó el especialista en diálogo con Subrayado (Canal 10), donde descartó precipitaciones generalizadas durante los próximos días .

Cisneros explicó que las precipitaciones se darán principalmente en la mañana del jueves y que, hacia el mediodía, el cielo tenderá a despejarse.

“La única lluvia prevista es el día jueves que puede ser un poquito más importante sobre el norte, es muy baja la probabilidad de lluvias al sur del Río Negro ”, indicó.

Según detalló, los acumulados más relevantes podrían registrarse en el norte del país, mientras que en el sur las probabilidades son bajas.

Vuelve el calor con máximas superiores a 40°

El meteorólogo señaló que a partir del viernes se instalará una nueva ola de calor en todo el país.

De acuerdo con su pronóstico, las temperaturas alcanzarán entre 40° y 42° en el norte, entre 37° y 39° en el resto del territorio y entre 32° y 35° en la zona costera.

Cisneros sostuvo que el repunte térmico se consolidará hacia el fin de semana, en un contexto de tiempo estable y sin lluvias previstas.