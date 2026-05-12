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Meteorólogo anunció la primera ola de frío polar del año en Uruguay: prevé máximas de entre 6°C y 8 °C

“Vamos a tener de 4 a 5 días con muy bajas temperaturas. Viento del sur, viento polar”, señaló el especialista

12 de mayo de 2026 7:18 hs
El meteorólogo Nubel Cisneros advierte por frío polar en Uruguay

El meteorólogo Nubel Cisneros advierte por frío polar en Uruguay

Foto: Leonardo Carreño.

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció la llegada de la primera ola de frío polar para la próxima semana y advirtió por varios días consecutivos de bajas temperaturas en Uruguay.

Vamos a tener de 4 a 5 días con muy bajas temperaturas. Viento del sur, viento polar”, señaló el especialista en su espacio con Subrayado (Canal 10) al referirse al escenario previsto para los próximos días.

Además, indicó que “la máxima estaría entre los 6° y 8° con térmicas por debajo de 0°”, en lo que será el ingreso de aire frío más intenso en lo que va del año.

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En cuanto al corto plazo, Cisneros sostuvo que en las próximas horas habrá heladas agrometeorológicas en distintos puntos del país. Durante el día, las jornadas se mantendrán frescas a templadas, con temperaturas máximas cercanas a los 18°.

“Vamos a tener buena presencia de sol. Un poquito más de nubosidad el día miércoles, vuelve a despejarse el próximo jueves, prácticamente soleada toda la semana”, comentó el meteorólogo.

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