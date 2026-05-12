Camisetas de Uruguay de 1930 y del "Maracanazo", botines de Alcides Ghiggia y una casaca de Diego Maradona, se destacan en una muestra de un coleccionista privado en el museo de Conmebol; mirá las fotos

Una muestra de invaluables artículos que rinden honor al legado del fútbol sudamericano en el Mundial , donde tres selecciones de la región han alzado 10 de los 22 títulos que se han disputado hasta 2022, se exhibe hasta el 31 de mayo en el museo de la Conmebol en la ciudad paraguaya de Luque.

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La muestra contiene artículos casi centenarios, como una camiseta original del equipo uruguayo que ganó el título de la primera Copa del Mundo, en 1930, y otra usada por el defensor Eusebio Tejera cuando el equipo celeste propinó 'el Maracanazo ' en 1950.

La camiseta de la selección de Uruguay, botines del jugador uruguayo José Andrada utilizados en el mundial Uruguay 1930

AME1094. LUQUE (PARAGUAY), 11/05/2026.- Fotografía del 8 de mayo de 2026 que muestra la camiseta de la selección de Uruguay, botines del jugador uruguayo José Andrada utilizados en el mundial Uruguay 1930, exhibidas en el museo de la Conmebol, en Luque (P

Además, la exhibición se alimenta de otras piezas como unos botines que usó Alcides Ghiggia , el héroe uruguayo en 'el Maracanazo' o entradas y un póster del primer mundial.

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AME1095. LUQUE (PARAGUAY), 11/05/2026.- Fotografía del 8 de mayo de 2026 que muestra la camiseta del jugador uruguayo Eusebio Tejera, utilizada durante el 'Maracanzo' en 1950, los botines del jugador uruguayo Alcides Gigghia, y el balón Duplo T Model de 1 la camiseta del jugador uruguayo Eusebio Tejera, utilizada durante el 'Maracanzo' en 1950, los botines del jugador uruguayo Alcides Gigghia, y el balón Duplo T Model de 1950, exhibidos en el museo de la Conmebol, en Luque (Paraguay). Foto: EFE

La exhibición, que pertenece a un coleccionista privado, incluye una camiseta usada y firmada "con simpatía" por Diego Armando Maradona en la cita de 1986, que lo encumbró en la cima del fútbol mundial, así como otra vestida por el brasileño Rivaldo en la edición de Corea del Sur y Japón de 2002, cuando la Canarinha sumó su quinto título.

"Todas las piezas que hoy nosotros tenemos están autenticadas y fueron utilizadas por jugadores, la gran mayoría las tenemos autografiadas", dijo a EFE el miembro del equipo de mercadeo de Conmebol, Marcelo Vouga.

AME1098. LUQUE (PARAGUAY), 11/05/2026.- Fotografía del 8 de mayo de 2026 que muestra entradas a partidos de la Copa Mundial Uruguay 1930, exhibidas en el museo de la Conmebol, en Luque (Paraguay). La muestra contiene artículos casi centenarios, como una c Entradas a partidos de la Copa Mundial Uruguay 1930, exhibidas en el museo de la Conmebol, en Luque Foto: EFE

"Es difícil elegir", admitió Vouga sobre la pieza más valiosa de la muestra.

"Tenemos botines de época, tenemos pelotas de época, tenemos la camiseta de Diego Armando Maradona, la camiseta de Rivaldo, así que es difícil elegir una pieza puntual, todas (las piezas) tienen un valor bastante importante", agregó.

AME1099. LUQUE (PARAGUAY), 11/05/2026.- Fotografía del 8 de mayo de 2026 que muestra la camiseta del jugador argentino Diego Maradona utilizada durante el mundial de 1986, exhibida en el museo de la Conmebol, en Luque (Paraguay). La muestra contiene artíc Camiseta del jugador argentino Diego Maradona utilizada durante el mundial de 1986 Foto: EFE

Rumbo a Miami

Vouga explicó que la Conmebol trasladará la exhibición a Miami, donde tendrá su centro de operaciones durante la edición 23 de Mundial.

AME1096. LUQUE (PARAGUAY), 11/05/2026.- Fotografía del 8 de mayo de 2026 que muestra la camiseta del jugador brasileño Jair Ventura Filho 'Jairzinho', utilizada durante el mundial 1970, exhibidas en el museo de la Conmebol, en Luque (Paraguay). La muestra La camiseta del jugador brasileño Jair Ventura Filho ‘Jairzinho’, utilizada durante el mundial 1970, exhibidas en el museo de la Conmebol, en Luque Foto: EFE

Allí, las piezas estarán cerca de las exhibiciones que montarán la FIFA y la Concacaf, anticipó.

"No todos los elementos que vamos a exhibir en Miami estamos los exhibiendo acá, por el espacio físico que tenemos", señaló.

AME1092. LUQUE (PARAGUAY), 11/05/2026.- Fotografía del 8 de mayo de 2026 que muestra la camiseta del jugador brasileño Rivaldo (i) utilizada en el mundial Korea-Japón 2002 y la camiseta del jugador brasileño Dunga (d), utilizada durante el mundial Estados La camiseta del jugador brasileño Rivaldo (i) utilizada en el mundial Korea-Japón 2002 y la camiseta del jugador brasileño Dunga (d), utilizada durante el mundial Estados Unidos 1994 Foto: EFE

Hasta el 31 de mayo, la Conmebol espera que unas 10.000 personas visiten en su museo la muestra que honra al fútbol sudamericano.

AME1093. LUQUE (PARAGUAY), 11/05/2026.- Fotografía del 8 de mayo de 2026 que muestra piezas históricas del fútbol sudamericano, exhibidas en el Museo Conmebol, en Luque (Paraguay). La muestra contiene artículos casi centenarios, como una camiseta original Piezas históricas del fútbol sudamericano, exhibidas en el Museo Conmebol, en Luque (Paraguay). Foto: EFE

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