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Taeho, el joven coreano que se define como "loco del CAP" y se volvió viral tras publicar contenido sobre Uruguay

"Soy el coreano loco del CAP", se describe a sí mismo el joven en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 8 mil seguidores

11 de mayo de 2026 12:23 hs
Coreano de Peñarol

Taeho, un joven coreano que desde hace meses vive en Uruguay, comenzó a generar furor en redes sociales tras que desde hace pocas semanas comenzara a generar contenido sobre el país y una de sus pasiones: Peñarol.

"Soy el coreano loco del CAP", se describe a sí mismo el joven en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 8 mil seguidores.

Bajo la premisa de "no soy uruguayo, pero...", Taeho se muestra cantando canciones locales, de Peñarol o junto a elementos tradicionales del país.

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"Esta banda loca te vino a alentar solo quiere verte dar la vuelta. Porque esta locura no puede parar, yo te sigo aunque ganes o pierdas", se le escucha cantar en un posteo mientras aplaude.

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En otra publicación, Taeho se mostró viviendo un partido del manya desde su estadio, el Campeón del Siglo. En dicho filme se lo ve alentando al equipo, cantando un gol al grito de "viva siempre Peñarol" y acompañado siempre de un mate.

La publicación cuenta con más de 300 mil visualizaciones y más de 700 comentarios.

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