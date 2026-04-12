Un joven de 19 años fue asesinado dentro de su casa: delincuentes ingresaron al grito de "policía" y le dispararon

Un joven de 19 años fue asesinado por dos delincuentes dentro de su casa en el barrio Lezica , según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

El homicidio ocurrió en las inmediaciones de la calle Gioia esquina Camino Aviadores Civiles durante este mediodía.

La víctima se encontraba en su habitación cuando los delincuentes ingresaron por la fuerza a la casa al grito de "policía" , según testimonios de vecinos citados por Telemundo (Canal 12).

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Tras esto, efectuaron varios disparos contra el joven y se dieron rápidamente a la fuga en una moto .

Al tomar conocimiento del ataque, personal policial se dirigió a la escena y encontró a la víctima sin signos vitales. Un equipo médico se dirigió al lugar después y confirmó su fallecimiento.

Allí trabajó personal de Policía Científica que realizó el relevamiento correspondiente e incautó un cartucho y tres vainas de bala.

El caso está en manos de la Fiscalía de Homicidios de 2º Turno que dispuso el relevamiento de las cámaras del lugar, la toma de declaraciones de vecinos y la autopsia del cuerpo.