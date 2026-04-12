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Policía de Montevideo investiga un homicidio ocurrido esta madrugada: la víctima murió de un disparo en la cabeza

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Homicidios de 2º turno y el Departamento de Homicidios

12 de abril de 2026 13:03 hs
Policía de Montevideo investiga homicidio

Policía de Montevideo investiga homicidio

Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Policía de Montevideo investiga un homicidio que ocurrió esta madrugada y del que, de momento, se desconoce su ubicación, según informó la Jefatura del departamento en un comunicado.

En estas últimas horas, un hombre, del que no se aportaron mayores datos, fue trasladado en un vehículo particular rumbo a la policlínica de Repetto con una herida grave en la cabeza.

Tras dejarlo en el centro médico, el conductor del auto se retiró rápidamente del lugar sin aportar datos de la víctima.

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El hombre herido, por su parte, fue asistido por personal de guardia, quien le diagnosticó una "herida de arma de fuego en cráneo con pérdida de masa cefálica", y lo trasladó aún con vida al Hospital Maciel. Sin embargo, una vez allí murió a causa de la gravedad de las heridas.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Homicidios de 2º turno y el Departamento de Homicidios, quienes buscan esclarecer la identidad del fallecido, así como el lugar y la forma en la que fue asesinado.

Mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia, la Policía logró establecer que el vehículo utilizado para el traslado del fallecido era un Suzuki Alto.

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