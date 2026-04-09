Muertes a puñaladas en Montevideo: una mujer fue asesinada en Casabó y un hombre en Ciudad Vieja

El departamento de Homicidios investiga dos asesinatos ocurridos en la mañana de este jueves en distintos puntos de Montevideo. Uno de los casos tuvo lugar en el barrio Casabó , mientras que el otro ocurrió en Ciudad Vieja , según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía capitalina a El Observador.

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El primer homicidio se registró esta madrugada en las inmediaciones de Pasaje Continuación China y Paralela 8 .

Allí, una mujer de 30 años, sin antecedentes penales, fue asesinada tras recibir varias puñaladas en el cuerpo .

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El hecho fue presenciado por un hombre de 38 años, que en declaraciones a la Policía reveló que la víctima fue interceptada por varios hombres que arribaron al lugar en un auto .

La mujer llegó a ser trasladada con vida hasta un centro médico cercano, donde finalmente falleció producto de las heridas sufridas.

El segundo homicidio ocurrió sobre Ciudad Vieja, en la zona de Ituzaingó y 25 de Mayo, según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12) y confirmó El Observador con fuentes policiales.

En ese lugar, un hombre —que hasta el momento no ha sido identificado— fue golpeado y apuñalado por cuatro individuos que descendieron de un vehículo.

La víctima fue trasladada aún con vida al Hospital Maciel, pero falleció minutos después.

De acuerdo con el consignado medio, la víctima había perpetrado horas atrás una rapiña contra un joven, con ataque de arma blanca incluido, sobre la zona de la Plaza Independencia.