Un adolescente de 16 años murió luego de chocar en su moto contra un auto en Montevideo: el conductor del vehículo fue detenido

Un adolescente de 16 años murió tras chocar en su moto contra un auto en el barrio Villa Española , informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

Según el parte oficial, el siniestro se produjo en la noche de este martes en la intersección de las calles Larravide y Agaces .

En la escena, la Policía ubicó a un joven de 16 años caído en el suelo "junto a su moto" , tras haber colisionado con un auto conducido por un hombre de 21 años.

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De acuerdo con la información oficial, este último circulaba en su auto por calle Agaces cuando, al llegar al cruce con la calle Larravide, terminó impactando contra la moto .

El menor fue trasladado rápidamente por personal de emergencia móvil rumbo al Hospital de Clínicas, donde los médicos constataron su fallecimiento.

El conductor del auto, un joven sin antecedentes, no sufrió heridas mayores producto del accidente.

Enterada del hecho, la Fiscalía Penal de Flagrancia de 12º Turno dispuso el relevamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona, el seguimiento de los vehículos para revisar velocidades y la detención del joven de 21 años y su posterior conducción a la sede de Fiscalía.