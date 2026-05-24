Tras descenso de aprobación de Orsi, Seregnistas destacó "rumbo claro del gobierno" y habló de "complicaciones heredadas y ocultadas"

El sector Seregnistas del Frente Amplio celebró este sábado su 1ª Agrupación Nacional de Gobierno, un encuentro que reunió a dirigentes de los tres niveles de gobierno, como los intendentes de Montevideo y Canelones, Mario Bergara y Francisco Legnani, respectivamente, y el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. También participaron, entre otras figuras políticas, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

Del encuentro surgió una declaración política con 15 puntos. Algunas de sus conclusiones estuvieron vinculadas al contexto generado por las últimas encuestas, que no son favorables al gobierno de Yamandú Orsi.

En el documento, los seregnistas afirmaron que el gobierno "tiene un rumbo claro orientado por el programa electoral del FA y las prioridades establecidas", y agregaron: "lo estamos honrando".

Bergara dijo que "hay preocupación" por crecimiento de desaprobación de Orsi y pidió "tomarlo con mucha atención"

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Sobre las dificultades del primer año de gestión, la declaración sostuvo que "las complicaciones heredadas y ocultadas por el gobierno de derecha obligaron a realizar esfuerzos muy grandes para estabilizar y sanear las finanzas públicas, así como reformular el rol del Estado como garante del desarrollo nacional".

Al mismo tiempo, el texto reconoció las expectativas de la ciudadanía: "comprendemos y entendemos las legítimas expectativas que la ciudadanía ha depositado en nuestra fuerza política y eso nos interpela a diario sobre los cambios que se necesitan para una sociedad que aumente sus niveles de bienestar".

En otro pasaje, el documento reafirmó el respaldo al presidente: "nuestro compromiso seregnista es con el compañero Presidente Yamandú Orsi y el rumbo trazado". Y añadió que las diferencias internas se discutirán "con fraternidad, en los espacios orgánicos correspondientes y siempre al servicio del proyecto común, sin perder de vista dónde están los enemigos de la pública felicidad ni confundirlos con los adversarios políticos democráticos".

La declaración se produce días después de que dos consultoras publicaron mediciones desfavorables para el gobierno. La encuestadora Factum registró una caída en la aprobación de Orsi del 37% al 29% con respecto al bimestre anterior, mientras que la desaprobación subió del 41% al 46%. Los juicios intermedios pasaron del 21% al 24%.

Días antes, Equipos Consultores había publicado cifras en la misma dirección: la aprobación cayó del 33% al 27% y la desaprobación subió del 40% al 48%, mientras que los juicios intermedios se mantuvieron casi sin variación, pasando del 24% al 23%.

Varios jerarcas de gobierno, incluido el presidente, han expresado preocupación por las cifras. Uno de ellos fue Bergara, que días atrás pidió tomar estos números "con mucha atención y cuidado".