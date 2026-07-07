Deudas de Orsi: "No es lo mismo si no cumple con bajar la pobreza que si se olvidó de pagar una cuota de Primaria", dijo intendente Olivera

El intendente nacionalista de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo que los hechos que involucran al presidente Yamandú Orsi en relación a una deuda con el Impuesto de Primaria y la falta de actualización de reformas en su vivienda ante la Dirección Nacional de Catastro, deben ser evaluados en su justa medida porque, de lo contrario, se "deslegitimiza la oposición".

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"Tiene que haber una dosimetría sensata porque no podemos levantar el tono de la misma manera si no cumple con bajar la pobreza infantil a si se olvidó de pagar una cuota del impuesto de Primaria. A mí alguna vez me pasó que se me juntaran dos facturas de luz, yo qué sé. A los políticos hay que juzgarlos por sus actos de gobierno y por su conduta ética. Pero se debe tener en cuenta que hay una escala que va de hechos menores a los más graves. No podemos poner todo en la escala de lo más grave. Si no, se deslegitima la oposición", dijo el dirigente nacionalista a El Observador

"A los gobernantes se les debe exigir mas que al ciudadano común y estas cosas o le hacen bien a Orsi. Pero debemos tener cuidado en el tono de la crítica", agregó.

Estas deudas fueron evaluadas de distinta manera desde filas de la oposición, aunque primó la crítica dura