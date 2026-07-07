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Deudas de Orsi: "No es lo mismo si no cumple con bajar la pobreza que si se olvidó de pagar una cuota de Primaria", dijo intendente Olivera

"No podemos poner todo en la escala de lo más grave. Si no, se deslegitima la oposición", dijo el jefe comunal de Paysandú

7 de julio de 2026 18:32 hs
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera

Foto: Leonardo Carreño

"Tiene que haber una dosimetría sensata porque no podemos levantar el tono de la misma manera si no cumple con bajar la pobreza infantil a si se olvidó de pagar una cuota del impuesto de Primaria. A mí alguna vez me pasó que se me juntaran dos facturas de luz, yo qué sé. A los políticos hay que juzgarlos por sus actos de gobierno y por su conduta ética. Pero se debe tener en cuenta que hay una escala que va de hechos menores a los más graves. No podemos poner todo en la escala de lo más grave. Si no, se deslegitima la oposición", dijo el dirigente nacionalista a El Observador

"A los gobernantes se les debe exigir mas que al ciudadano común y estas cosas o le hacen bien a Orsi. Pero debemos tener cuidado en el tono de la crítica", agregó.

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Según informó radio Carve, Orsi tenía una deuda de $ 5.509 por no haber pagado el Impuesto de Primaria y omitio regularizar ante Catastro las obras que hizo entre 2018 y 2019 en el patio de una de sus casas.

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