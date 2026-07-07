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PIT-CNT se reunió con Orsi: para Abdala la Rendición de Cuentas marca un "dilema presupuestal" pero no "recorte"

La central sindical sostuvo que las proyecciones de crecimiento del PBI "no se han dado" y que el gobierno ha rechazado los planteos de "transformar el sistema tributario"

7 de julio de 2026 18:13 hs
Marcelo Abdala tras la reunión con Orsi

Marcelo Abdala tras la reunión con Orsi

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Yamandú Orsi recibió en Torre Ejecutiva a una delegación del PIT-CNT encabezada por el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, quien sostuvo que la Rendición de Cuentas que presentó el gobierno al Parlamento no es "de recorte", pero sí plantea un "dilema presupuestal".

"Estrictamente no se puede hablar de recorte. Pero hay un dilema presupuestal. Porque el Poder Ejecutivo basó su presupuesto nacional en parámetros de crecimiento del PBI que no se han dado y, por ahora, viene rechazando planteos que pretenden transformar el sistema tributario del país en el sentido de que pague más el que tiene más", sostuvo Abdala en rueda de prensa posterior a la reunión, en la que también estuvo Juan Castillo.

Con esto último, Abdala hizo alusión, por ejemplo, al planteo del movimiento sindical de implementar un impuesto de 1% al 1% más rico, algo que ha sido descartado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

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Abdala sostuvo entonces que las "necesidades establecidas en el Presupuesto están buenas, pero el asunto es cómo se financian". "Hay que encontrar la manera", dijo.

Entre algunas propuestas, el dirigente sindical se refirió a la eficacia tributaria para combatir las "formas de evasión que todavía existen en Uruguay", así como "revisar de una manera crítica el gasto fiscal" que implican algunas exoneraciones. Y también la sobretasa de 1% en el IRPF a "las personas más ricas de la sociedad uruguaya" con el objetivo de "abatir la pobreza infantil".

Por otra parte, el dirigente sindical enumeró una serie de temas que fueron planteados por el PIT-CNT al presidente: la preocupación por generar más puestos de trabajo de calidad, que las compras del Estado funcionen como un "factor de desarrollo" para la mano de obra nacional, que las empresas del Estado tengan un rol "dinámico" para generar proyectos, entre otros asuntos.

Sobre la Rendición de Cuentas, Abdala agregó que trasladaron al mandatario la "importancia que tiene para el desarrollo invertir lo necesario en educación".

El proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento —y que comenzará a discutirse esta semana en comisión— establece un gasto adicional de US$ 31 millones destinado particularmente para aumentar las transferencias sociales a niños de 0 a 3 años y así combatir la pobreza infantil. También proyecta un gasto de US$ 50 millones, pero que ya había sido aprobado en el Presupuesto Nacional.

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