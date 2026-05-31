Rendición de Cuentas: PIT-CNT Y COFE expresaron "mucha preocupación" ante lineamientos generales del MEF

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado ( COFE ) y el PIT-CNT manifestaron su preocupación ante las eventuales "consecuencias" que podría generar una próxima Rendición de Cuentas del gobierno bajo el criterio de 'gasto cero'.

En declaraciones recogidas por la web del PIT-CNT, el secretario general de la central y de COFE, José Lorenzo López , advirtió que los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) en cuanto a la Rendición de Cuentas generaban "mucha preocupación" entre todos los sindicatos.

Según expresó, bienlos puntos definidos por la cartera "son bastante complejos" , ya que establecen que la rendición deberá ser de "costo cero" .

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"No solo va a ser de costo cero, o sea que no va a tener incremento en el presupuesto, sino que se van a habilitar solo los créditos ejecutados el año anterior", criticó y señaló que si algunos organismos no habían usado "totalmente" el presupuesto asignado durante el último Presupuesto, entonces terminarían perdiendo recursos .

"Eso no lo dijeron así directamente después del Consejo de Ministros, en la conferencia de prensa que dio el ministro de Economía, Gabriel Oddone, pero de alguna manera lo deja entrever cuando dice que va a haber reasignaciones de gasto. Reasignaciones de gasto quiere decir que si no va a haber incremento presupuestal para el desarrollo de algunas políticas, evidentemente lo que van a hacer es sacar de un lado para poner en otro", sostuvo.

Tras esto, el dirigente recordó que el PIT-CNT ya había advertido sobre esta posibilidad durante el acto del 1° de Mayo, instancia en la que Oddone estuvo presente.

"Dijimos que, si esto sucedía, no solo íbamos a estar preocupados, sino que íbamos a movilizarnos", aseveró.

Desde la central sindical expresaron después que el Presupuesto Nacional aprobado el año pasado ya contemplaba recursos insuficientes para atender las necesidades de distintos organismos públicos y consideraron que una aplicación estricta del criterio de costo cero profundizaría las restricciones.

"Si el incremento que se dio en el Presupuesto Nacional ahora se ajusta por esta vía del costo cero y solo dar el presupuesto ejecutado, en realidad estamos en una situación muy parecida a lo que pasó en el período anterior", indicó López.

El ministro Oddone informó recientemente que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento antes del 30 de junio concentrará el gasto incremental en cuatro áreas prioritarias: infancia, seguridad, atención a personas en situación de calle y empleo e inversiones.

No obstante, López consideró que será necesario esperar el texto definitivo de la iniciativa para conocer el alcance real de las prioridades anunciadas.

"Lo que sí establece el documento del Ministerio de Economía, que fija los lineamientos para la Rendición de Cuentas, es una lógica de 'costo cero', sin aumento del gasto, y además la habilitación únicamente de los créditos efectivamente ejecutados", afirmó.

El sindicalista explicó que este criterio podría afectar especialmente a organismos que aún no lograron implementar plenamente nuevas políticas previstas en el Presupuesto.

"En el primer año esto sucede mucho, porque el presupuesto se terminó definiendo sobre fines del año pasado y recién se empieza a ejecutar este año. Implementar nuevas políticas lleva tiempo y a veces no se termina de ejecutar todo el presupuesto", sostuvo.

Como ejemplo, señaló que si un organismo tenía asignado un crédito de 100 y ejecutó 80, el monto que "te van a habilitar" para el período siguiente sería el de ese último valor.

"Puede haber un número importante de organismos que seguramente, en diferentes rubros, no concreten el 100% del presupuesto", agregó.

López confirmó que la reunión del Departamento de Estatales y Municipales del PIT-CNT prevista para el miércoles probablemente derive en un pedido urgente de convocatoria al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público.

El objetivo, aseguran desde la central sindical, será analizar cómo podrían impactar estos lineamientos presupuestales, definir los próximos pasos sindicales y colocar este tema como uno de los ejes destacados de la movilización del 10 de junio.