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Así se juega la tercera fecha del Torneo Intermedio; con Nacional en el interior y Peñarol con partido el lunes; mirá todos los detalles, horarios y jueces

La tercera fecha del Intermedio, penúltima antes del parate por el Mundial 2026, se juega este fin de semana; mirá día, hora, canchas y jueces

29 de mayo de 2026 10:57 hs
Diego Aguirre&nbsp;

Diego Aguirre 

Foto: Gastón Britos/Focouy

La tercera fecha del Torneo Intermedio, la penúltima antes del parate por el Mundial 2026, se juega este fin de semana, de viernes a lunes, con Peñarol, Nacional, Montevideo City Torque, Boston River y Juventud de Las Piedras de regreso a la actividad local tras jugar por copas entre semana, con diferentes resultados.

Peñarol ante Central el lunes

Peñarol buscará mantenerse en lo más alto de su grupo en el Torneo Intermedio uruguayo y de esa forma comenzar a cerrar de la mejor manera posible una primera parte de temporada en la que su aventura en la Copa Libertadores se convirtió en una pesadilla.

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Una semana después de quedar eliminado del certamen continental más importante a nivel de clubes, el aurinegro perdió este miércoles en casa ante el colombiano Independiente Santa Fe.

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Diego Aguirre

Diego Aguirre

Dicho resultado lo dejó en el último lugar del Grupo E con apenas tres puntos y afuera también de la Copa Sudamericana, único torneo de Conmebol que en el segundo semestre del año contará con equipos uruguayos.

Tras ese partido, el conjunto dirigido por Diego Aguirre volverá a saltar al campo este lunes para enfrentarse a Central Español en un juego en el que buscará seguir liderando el Grupo A del Intermedio.

Dicha zona se abrirá este viernes con el juego Cerro Largo-Cerro, mientras que el sábado se jugará el partido Racing-Defensor Sporting y el lunes también tendrá el enfrentamiento entre Boston River y Liverpool.

Luego de dos fechas disputadas, Peñarol es el único equipo que ganó todos los partidos y lidera el Grupo A con puntaje perfecto.

Racing acumula cuatro unidades, Cerro Largo, Boston River, Central y Cerro tienen tres cada uno, Liverpool suma una unidad y Defensor Sporting cierra sin puntos.

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Nacional visita a Deportivo Maldonado

Por otra parte, Nacional tratará de seguir en la cima del Grupo A en una semana en la que recuperó parcialmente su sonrisa.

Ya eliminado de la Copa Libertadores, el tricolor venció este martes al chileno Coquimbo Unido en Montevideo y de esa forma selló su boleto a la Copa Sudamericana.

Este domingo, el conjunto de Jorge Bava visitará a Deportivo Maldonado, que en el Apertura goleó 4-2 a al tricolor, mientras que también se jugarán los partidos Albion-Montevideo City Torque y Juventud-Montevideo Wanderers. Un día antes, Danubio recibirá a Progreso.

Maxi Gómez celebra su golazo de tiro libre, para el 1-0 de Nacional ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores
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Con dos victorias en igual cantidad de presentaciones, Nacional es el único líder del Grupo B con seis puntos.

Deportivo Maldonado tiene cuatro, Juventud y Montevideo City Torque acumulan tres unidades, Montevideo Wanderers tiene dos, Albion una y Danubio cierra sin puntos junto a Progreso. No obstante, Danubio y Juventud tienen un juego pendiente.

Encuentros de la tercera fecha del Torneo Intermedio:

Día Hora Partido Grupo Cancha Árbitro Asistentes VAR
Viernes 29 de mayo 19:30 Cerro Largo-Cerro A Estadio Ubilla Andrés Martínez Pablo Llarena, Nicolás Piaggio y Elías Lorenzo

Daniel Fedorczuk y Franco Mieres
Sábado 30 10:00 Racing-Defensor Sporting A Parque Roberto Esteban Ostojich Agustín Berisso, Ernesto Hartwig y Anahí Fernández

Diego Dunajec y Javier Irazoqui
Sábado 30 15:00 Danubio-Progreso B Jardines Javier Feres Horacio Ferreiro, Julián Pérez y Leandro Lasso

Andrés Cunha y Richard Trinidad

Domingo 31

 10:00 Albion-M. C. Torque B Estadio Franzini Esteban Guerra Mathias Muniz, Daíana Fernández y Marcelo García

Daniel Rodríguez y Pablo Llarena
Domingo 31 15:00 Juventud-Wanderers B Parque Artigas Federico Modernell Martín Soppi, Sebastián Schroeder y Jonathan De León

Diego Riveiro y Horacio Ferreiro
Domingo 31 18:30 Deportivo Maldonado-Nacional B Campus de Maldonado Mathías De Armas Héctor Bergalo, Alberto Píriz y Juan Cianni

Jonathan Fuentes y Richard Trinidad
Lunes 1° de junio 15:00 Boston River-Liverpool A Campeones Olímpicos Javier Burgos Marcos Rosamen, Héber Godoy y Eduardo Varela

Andrés Cunha y Marcelo Alonso
Lunes 1° 20:00 Peñarol-Central Español A Campeón del Siglo Hernán Heras Andrés Nievas, Mauricio Hernández y Santiago Motta

Christian Ferreyra y Santiago Fernández

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