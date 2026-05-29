Presidente de Fancap acusó a los estacioneros de "generar pánico" por el paro y dijo que "se merecen una denuncia penal"

El presidente de la Federación de Trabajadores de Ancap ( Fancap ), Salvador Sprovier, cruzó a la Unión de Vendedores de Nafta ( Unvenu ) por estar "generando pánico en la población" por el paro de 24 horas anunciado por el sindicato para este viernes .

"El paro no es de toda la federación, es del sector de La Tablada. El resto de las plantas y dependientes trabajan normal. Aclaro esto porque, a instancias de la Unvenu, se ha informado bastante mal ", comenzó cuestionando en entrevista con el programa DobleClick (Del Sol FM).

" La Unión de Vendedores de Nafta se merece una denuncia penal , no solo porque mintieron, sino porque están generando pánico a la población", apuntó después.

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Tras esto, cuestionó que los "grandes empresarios" del sector "especulan fuertemente" con la suba del combustible, comprando "al valor viejo" y vendiendo al "precio alto" , y "engañan a la gente con esto de decirles que vayan a cargar" .

"La Unvenu lo que hace es generar este caos para ver si pueden generar desabastecimiento, echarnos la culpa y dejarnos mal ante la población, porque en realidad el negocio de especulación no le salió", sostuvo.

De acuerdo con Sprovier, por el paro no habrá faltante de combustible en ningún lado. "Ellos lo saben, nosotros lo sabemos, ANCAP lo sabe y tampoco sale a hablar, a decir la verdad", criticó y señaló que quizás la empresa no les quiere "dar la razón".

"ANCAP, que es nuestra administración, nuestro patrón, sabiendo los mismos datos que tenemos nosotros acá, no son capaces de salir por lo menos tranquilizadas la gente", cerró.

El paro de Fancap y los cuestionamientos de la Unvenu

Este viernes, desde las 14:00 horas, el sindicato de Ancap realizará un paro de 24 horas horas antes de que se anuncien los nuevos precios de los combustibles para junio.

Las medidas, señalan desde el colectivo, se dan en el marco de la reestructura prevista para la planta de refinería de La Tablada.

Pese a la medida sindical, Fancap asegura que "no habrá falta de combustible", dado que esta semana se despacharán "45 millones de litros de combustible".

La disponibilidad de combustible en las estaciones es controvertida por la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), que ya había advertido por problemas de abastecimiento que, según aseguran, se generan a fin de mes debido a los paros realizados por Fancap en los días previos a los ajustes de combustibles.

Desde la gremial señalaron que la situación se repite mes a mes y termina afectando tanto a las estaciones de servicio como a los clientes, que muchas veces no logran cargar combustible antes de las subas de precios.

El presidente de Unvenu, Daniel Sanguinetti, dijo a El Observador que, si bien no tiene un registro oficial, recuerda "siete subas de combustibles" en las que hubo medidas sindicales antes de los aumentos.

"Si yo mal no recuerdo, van siete subas de combustibles en las cuales, previo a la suba, la gente de Fancap hace un paro", afirmó.

Según explicó, el escenario se agrava porque también existe una medida adoptada por la Unión de Transportistas de Combustible (UTCC). "Si Fancap para entre semana, ellos el sábado no trabajan", señaló.

Para Sanguinetti, la combinación de ambas decisiones termina impactando directamente sobre el abastecimiento de las estaciones. "En realidad se suman dos medidas de sindicatos distintos que empeoran justamente el abastecimiento en las estaciones", sostuvo.