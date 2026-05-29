Accidente laboral en Treinta y Tres: una mujer de 50 años murió tras caer de una altura de 11 metros

Una mujer de 50 años murió en un accidente laboral este viernes tras sufrir una caída de 11 metros mientras realizaba tareas de limpieza en un secador industrial de arroz en una planta de Saman ubicada en la ciudad de Vergara, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Treinta y Tres a El Observador.

Según la información policial aportada en primera instancia por Telemundo (Canal 12), el accidente ocurrió sobre las 00:25, cuando la trabajadora integraba el equipo de limpieza que cumplía funciones en el turno nocturno .

Al momento del episodio, el grupo de trabajadores había decidido tomarse una pausa para descansar . En este instante, la mujer se apoyó en una baranda de los andenes que, en cierto momento, terminó cediendo .

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Como consecuencia, la víctima cayó desde una altura aproximada de 11 metros e impactó contra el piso de hormigón. La trabajadora falleció a causa de las lesiones sufridas .

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y efectivos de la Seccional Novena para relevar la escena y recabar información sobre las circunstancias del hecho.

La Fiscalía de 1º Turno de Treinta y Tres fue informada del caso y dispuso diversas actuaciones, entre ellas la realización de una pericia forense sobre la víctima.