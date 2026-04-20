Accidente laboral fatal en una avícola de Montevideo: una mujer murió luego de que su brazo quedara atrapado en una máquina

Una trabajadora del Avícola del Oeste en Montevideo murió tras sufrir un accidente laboral mientras realizaba tareas de limpieza, denunció en las últimas horas la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines ( Foica ).

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De acuerdo a lo informado en primera instancia por Telenoche (Canal 4), la mujer se encontraba realizando tareas de limpieza cuando, de repente, su brazo quedó atrapado en una máquina .

En primera instancia la víctima sobrevivió al hecho, pero murió poco después mientras era trasladada rumbo a un centro médico cercano en la jornada del viernes.

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Mediante un comunicado en redes sociales, el Foica criticó la idea de la dirección de la empresa de "continuar con la producción" tras ocurrido el incidente.

"Para esta empresa parece que las máquinas valen más que las personas", cuestionaron desde el sindicato.

Por fuera de esto, la agrupación reconoció y saludó la "dignidad de las trabajadoras y trabajadores" que decidieron "paralizar las actividades" y retirarse de la planta.

"Exigimos a la Inspección General del Trabajo (IGT) y a las autoridades correspondientes que realicen una investigación a fondo de este siniestro", reclamaron para cerrar.

Finalmente, las actividades en la plata montevideana fueron suspendidas durante la jornada del sábado.