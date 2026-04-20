Dos siniestros fatales en Rocha: murieron dos motociclistas en distintos accidentes ocurridos en Ruta 9

Dos siniestros de tránsito ocurridos este domingo en distintos tramos de la Ruta 9, en el departamento de Rocha, dejaron como saldo la muerte de dos motociclistas , según informó Policía Caminera .

El primero de los accidentes se registró a la altura del kilómetro 207 . De acuerdo a la información primaria, se trató de un choque por alcance entre un automóvil y una moto que circulaban en el mismo sentido , de oeste a este.

Tras el impacto, el conductor del auto se dio a la fuga . Como consecuencia del choque, el motociclista — un joven de 21 años — cayó sobre la senda contraria, donde fue embestido por otro vehículo que circulaba en sentido opuesto.

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El segundo automóvil era conducido por un hombre de 53 años, cuya espirometría dio resultado negativo . El vehículo que se retiró del lugar aún no fue localizado.

El otro siniestro ocurrió en el kilómetro 275.500, en la zona de La Esmeralda. En este caso, se trató de otro choque por alcance entre una camioneta y una moto que circulaban en la misma dirección.

Según informó Policía Caminera, la camioneta se había detenido sobre la banquina debido a un problema de salud de uno de sus ocupantes, momento en el que fue impactada por la moto.

Los dos ocupantes del birrodado fueron trasladados en estado grave a un centro asistencial, pero el conductor, un hombre de 51 años, falleció antes de llegar. Su acompañante permanece internado en estado grave.

La camioneta era conducida por un hombre de 61 años, cuya prueba de espirometría también resultó negativa.

Ambos casos están bajo investigación para determinar las circunstancias en que ocurrieron los siniestros.