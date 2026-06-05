Sorpresa en Rocha: se despertó con dolores, pensó que eran cólicos y terminó dando a luz en el baño de su casa

Una joven de 24 años dio a luz durante la mañana de este viernes en su vivienda del barrio Lavalleja, en la ciudad de Rocha, en un nacimiento que sorprendió a toda la familia: la madre aseguró que desconocía que estaba embarazada hasta que comenzó el trabajo de parto.

El hecho, divulgado por Telenoche (Canal 4), ocurrió sobre las 07:00, cuando la mujer se despertó con fuertes dolores abdominales. En un primer momento pensó que se trataba de un malestar común.

" Al principio pensé que tenía cólicos, una hernia o algo, y cuando llegué al baño ya estaba ", relató la joven sobre el nacimiento de su hijo, Alex Ismael, que se produjo de forma repentina en el domicilio familiar.

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Tras el nacimiento, se dio aviso al Centro de Comando Unificado Departamental, que derivó al lugar a efectivos policiales para asistir la emergencia.

Cuando los funcionarios llegaron a la vivienda encontraron al padre con el recién nacido en brazos, luego de que la pareja lograra completar el parto por sus propios medios.

Uno de los policías que intervino, Facundo Techera, destacó la actuación de los padres en una situación inesperada y de alta tensión. "El mérito aquí más grande lo tiene la madre, que fue la que hizo todo el trabajo y pasó todo ese momento, y el padre, que estuvo ahí en todo momento conteniendo", señaló.

El bebé nació prematuro y fue derivado a Maldonado

Debido a que el recién nacido presentaba características compatibles con un embarazo de aproximadamente siete meses y un peso cercano a los 1.700 gramos, los efectivos coordinaron el traslado urgente de la madre y el bebé al Hospital de Rocha.

Durante el procedimiento se mantuvo el cordón umbilical y la placenta para garantizar la continuidad de la asistencia médica.

Tras la evaluación inicial realizada en el centro de salud rochense, los médicos constataron que tanto la madre como el niño se encontraban en buen estado general. Sin embargo, debido a la prematurez y a la pérdida de temperatura sufrida por el bebé tras el nacimiento, se resolvió su traslado a una unidad especializada en Maldonado.

Actualmente, el recién nacido permanece internado en incubadora mientras continúa su evolución.