Contenedores con llave digital: jerarca de la Intendencia de Montevideo anunció que estarán en algunos barrios de los municipios B, C y CH

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou , dijo que los contenedores con llave digital —aquellos que podrán ser abiertos solo por residentes de la zona a través del uso de un dispositivo con conexión— estarán en algunos barrios del Municipio B , el Municipio C y el Municipio CH .

El Municipio CH abarca zonas de Tres Cruces, Larrañaga, La Blanqueada, Parque Batlle, Villa Dolores, Buceo, Pocitos y Punta Carretas. En el caso del Municipio B, en tanto, abarca zonas de Ciudad Vieja, Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, parte de Aguada, La Comercial y Tres Cruces. Estas son las zonas que integra cada municipio, pero no necesariamente en todos ellos estarán los contenedores con llave digital.

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En el caso del Municipio C, Herou mencionó que los contenedores con llave digital estarán especialmente en los barrios al sur , es decir, zonas como Capurro, Bella Vista, Arroyo Seco, Aguada y Reducto .

Estos contenedores permitirán el clasificado de la basura, adelantó Herou en el programa 8AM (Canal 4), y su colocación se hará, en una primeta etapa, en “experiencias pequeñas”, que incluirán el trabajo “con los vecinos” para que “funcionen adecuadamente”.

“Con trabajo, involucrando a las vecinas y vecinos, no tengo duda que va a ser un avance que después se va a poder ir extendiendo al resto del departamento, igual que los domiciliarios”, aseguró el director de Desarrollo Ambiental.

Por otra parte, Herou aclaró que estos contenedores dependerán también de la colaboración y el uso que le de la población, en especial, la coordinación con las personas que residan cerca de ellos.

“Tenemos que recordar que el contenedor, por más prestaciones que tenga, es una caja; e incide en su funcionamiento, no solamente la caja y sus prestaciones, sino lo que hacemos los humanos que estamos rodeando. Hubo unos, que tenían unas puertitas, que igual fueron violentados. Por eso digo que inciden mucho cómo lo tratamos y cómo lo gestionamos los vecinos a la vuelta”, explicó.

Además de la presencia de los contenedores con llave digital, Herou anunció que “llevarán la frecuencia al máximo” en aquellas zonas donde queden contenedores públicos, y que “vaciarán todos los días”. Herou reiteró también que retirarán más de “7 mil contenedores” de las calles y que, actualmente, ya están “cerca de los mil retirados”. Anteriormente, el director de Desarrollo Ambiental había asegurado que buscaban “pasar de 11.800 a menos de 4 mil” contenedores públicos para 2028.

Contenedores intradomiciliarios

Otro de los puntos que abarcan los cambios propuestos por el nuevo sistema de recolección de residuos de la intendencia son los contenedores intradomiciliarios, que buscan reducir la basura esparcida en la vía pública.

Sobre el tema, Herou anunció que ya han sido entregados más de 40 mil, y que buscan llegar a los 80 mil para fin de año. En contraste con las zonas que tendrán contenedores con llave digital, los municipios A, D, E, F y G ( y parte del C, hacia el norte) “van a tener, casi en su totalidad, contenedores intradomiciliarios”, afirmó.

Además, Herou también aclaró que la experiencia de los vecinos en los barrios donde se han implementado ha sido “espectacular”.

“Lo que hicimos fue una plataforma, llamada Alerta Camión, que lo que está haciendo es avisar por celular, por WhatsApp. En el momento que empieza el camión, recibo un mensaje de WhatsApp. En el momento que el camión se está acercando a la casa, al domicilio de quien se registró, recibe otro mensaje que le dice: ‘En pocos minutos estamos en su casa’. Al finalizar el recorrido recibe otro mensaje que dice: ‘Ya culminamos la tarea para el día de hoy’. Tiene horario específico. Los vecinos ya sabían que, por ejemplo, de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde estábamos en el barrio; ahora lo que tienen es precisión de a qué hora vamos a estar pasando por la puerta”, aseguró.