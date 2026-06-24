Tras años de reclamos vecinales, IM trasladará el cantón del Buceo, el centro de donde salen todos los camiones de basura de la ciudad

La I ntendencia de Montevideo trasladará en este periodo de gobierno el cantón del Buceo, que desde hace décadas está ubicado sobre la calle lateral norte de la avenida Rivera, frente a los cementerios Británico y del Buceo.

En este predio de más de dos manzanas se realizan varias tareas del área de Limpieza: allí descansa la flota de camiones que recolecta la basura de los contenedores, se reparan parte de estos vehículos (hay cuatro talleres en toda la capital), se lavan contenedores y se ubica la maquinaria de limpieza de playas.

Desde hace años que los vecinos de la zona reclaman por distintos perjuicios que genera este lugar, principalmente por los ruidos durante la madrugada y el olor de los contenedores y camiones .

El tema estuvo arriba de la mesa durante la última campaña electoral, cuando la entonces candidata a alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, pidió su traslado, en una propuesta que luego fue tomada por el candidato blanco a intendente Martín Lema.

Finalmente, la IM incluyó esta propuesta dentro del plan de limpieza que llevará adelante con el dinero del préstamo extrapresupuestal de US$ 50 millones que aprobó la Junta Departamental. Para el traslado del cantón se destinarán US$ 5 millones.

¿A dónde irá? Aún no está definido. Según supo El Observador, una de las opciones es que se trasladen parte de las tareas a una zona cercana a la usina de Felipe Cardoso, donde termina la basura de la capital. Sin embargo, se analizan otros terrenos municipales y privados. También existe la posibilidad de que no todas las tareas que se cumplen actualmente en el cantón se lleven a un único punto. Por ejemplo, la maquinaria de limpieza de playas podría mantenerse en un punto cercano a la costa.

Si bien está confirmado que el traslado culminará en este quinquenio, no está definida la fecha. Fuentes de la comuna indicaron que la mudanza podría avanzar sobre el año 2028.

Carmen Rodríguez, vecina de la zona, fue una de las pioneras en el reclamo del traslado, hace más de una década, y relató a El Observador los problemas que genera actualmente.

“Hay olor a podrido que sale de los camiones y los contenedores. Además, como se lavan camiones, la gente que vive al costado no puede abrir las ventanas de lo que salpican las mangueras”, contó.

Además, lamentó el ruido durante las madrugadas, cuando llegan y salen los camiones y cuando son lavados. “También te rompen toda la calle porque vienen por Propios y doblan en la paralela a Rivera, junto al liceo. Hay cada pozo que no sabés”, dijo, sobre la calle lateral a Rivera.