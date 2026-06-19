Cambios en una de las principales avenidas de Montevideo: IM anunció cortes, desvíos y obras por dos meses

La Intendencia de Montevideo (IM) comenzará este lunes 22 de junio una obra vial sobre avenida Bolivia que implicará cortes de circulación, desvíos de tránsito y modificaciones en recorridos de ómnibus durante aproximadamente dos meses.

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Los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre las calles Murillo y Liverpool , donde se realizará la reparación de sectores de hormigón deteriorados.

Se trata de una intervención financiada con fondos propios de la División Vialidad, que demandará una inversión de $ 13,3 millones y estará a cargo de la empresa R&K.

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Según informó la comuna, la circulación será interrumpida por etapas a lo largo de todo el tramo intervenido para permitir el acceso de los vecinos a sus viviendas.

La Intendencia aclaró además que el acceso al Hospital Británico estará garantizado durante toda la obra.

Avenida Bolivia constituye una de las principales conexiones norte-sur de Montevideo y vincula arterias clave como la rambla, avenida Rivera, avenida Italia y Camino Carrasco.

Los desvíos previstos para los vehículos

Durante la ejecución de los trabajos, quienes circulen hacia el norte deberán desviar por:

Mariano Uriarte

Bolonia

Pedro Domingo Murillo

Avenida Bolivia

En tanto, quienes transiten hacia el sur serán desviados por:

Vicente Rocafuerte

Palermo

Friburgo

Avenida Bolivia

Para facilitar la circulación, la Intendencia dispuso cambios temporales de sentido en varias calles de la zona.

Cambian recorridos de ómnibus

La obra también afectará algunas líneas de transporte colectivo que circulan por avenida Bolivia.

Las líneas que salen desde la terminal Portones y transitan por Bolivia realizarán el siguiente recorrido:

Av. Bolivia – Rocafuerte – Palermo – Priamo – Bolivia, retomando luego sus trayectos habituales.

Por su parte, las líneas que se dirigen hacia la terminal Portones circularán por:

Bolivia – Mones Roses – Bolonia – Murillo – Bolivia.

Además, quedará suspendida la parada ubicada en Bolivia y Priamo, que será sustituida provisoriamente por una nueva parada en Priamo esquina Bolivia.

Cuánto durarán los trabajos

La Intendencia estima que las obras demandarán aproximadamente dos meses, aunque el plazo podría variar en función del avance de los trabajos y las condiciones climáticas.

Durante ese período, las autoridades recomiendan a conductores y usuarios del transporte público prever tiempos adicionales de traslado debido a las modificaciones en la circulación.