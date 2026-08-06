Diego Maradona pasó sus últimos días postrado, hinchado y resignado, según contó su masajista en el juicio que investiga su muerte

Diego Maradona pasó sus últimos días postrado, lleno de edemas y aparentemente resignado, según relató este jueves un masajista del astro del fútbol argentino durante el juicio sobre las circunstancias de su muerte hace más de cinco años.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 bajo internación domiciliaria, en Tigre, una ciudad próxima a Buenos Aires, tras una neurocirugía.

Siete miembros de su equipo médico están siendo juzgados desde mediados de abril en San Isidro, al norte de la capital argentina, por posibles negligencias que habrían contribuido a la muerte.

Nicolás Taffarel, masajista del Diez que lo visitaba casi a diario, dio su testimonio el jueves.

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Maradona "no se levantaba de la cama, no quería comer, no quería bañarse, no quería higienizarse", relató.

"Estaba hinchado, las piernas hinchadas...", recordó.

Taffarel aseguró haber advertido en aquel momento al entorno médico de la estrella que debía estar más presente, pasar "todos los días", como se escuchó en un mensaje de audio difundido en la audiencia.

"Yo manifestaba situaciones que veía en él y no veía un accionar concreto o una resolución rápida", dijo.

El masajista contó que el 24 de noviembre, en la víspera de la muerte del ídolo, le sugirió que se levantara de la cama a tomar mate. "Me dijo: 'No quiero nada, Taffita, ya está". Le pregunté: "¿Ya está qué? Y él respondió: "Nada, ya está".

En la audiencia del jueves también declaró el enfermero Ricardo Almirón, imputado en la causa. Fue interrogado por su abogado y no respondió preguntas de las partes.

Almirón dijo que al tomar los signos vitales del ídolo en las semanas previas tenía una "leve taquicardia". También dijo que muchos días estaba "sin apetito".

El enfermero dijo que, en la noche previa a la muerte del ídolo tomó sus signos vitales: "Le hice el control con oxímetro, tenía 98%, y le tomé la frecuencia cardíaca, que tenía una leve taquicardia", señaló.

Almirón contó que lo vio ir al baño cerca de las dos de la madrugada y que se fue el 25 de noviembre de la casa a las 6.30 hs. "Antes me fijé sigilosamente y descansaba en buena forma. Respiraba en forma rítmica con buenos movimientos toráxicos", dijo.

La horas previas a la muerte de Maradona son objeto de controversia en el juicio. Una pericia inicial indicó que murió cerca del mediodía. Una junta médica posterior señaló que hay signos compatibles con una agonía de varias horas, aunque no hay acuerdo sobre cuántas.

Además de Almirón, otros seis profesionales de la salud son juzgados por homicidio con dolo eventual, acusados de que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían provocar la muerte de Maradona. Todos claman inocencia.

El martes declarará el médico Carlos Cassinelli, que participó en la inspección del domicilio y realizó la autopsia de Maradona. El juicio podría extenderse más allá de agosto.

AFP