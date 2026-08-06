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Se cayó un muro del Ubilla de Melo: mirá lo que pasará para el partido entre Cerro Largo vs Juventud por la primera fecha del Torneo Clausura

Fuertes ráfagas de viento derribaron parte del muro perimetral del Ubilla de Melo donde pra este viernes está fijado el inicio del Torneo Clausura entre Cerro Largo y Juventud

6 de agosto de 2026 19:37 hs
El muro caído del Ubilla de Melo

El muro caído del Ubilla de Melo

El estadio Antonio Ubilla de Melo sufrió este jueves el derrumbe de una parte de su muro perimetral debido a los fuertes vientos que azotaron a la capital del departamento de Cerro Largo.

En ese escenario está fijado el inicio del Torneo Clausura donde el local Cerro Largo recibirá a Juventud a partir de la hora 19.00.

Según el presidente de Cerro Largo FC, Ernesto Dehl, el derrumbe no supone una complicación para que se juegue el encuentro.

"Tras esa parte de la tribuna, hay un canalón de dos metros que no se puede saltar. Además no estamos usando la tribuna ubicada atrás del arco por lo que no está siendo habilitada y a los visitantes le damos la tribuna símil Olímpica. Ya lo hablé con la Mesa Ejecutiva", contó a Referí.

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"A primera hora de este viernes, autoridades municipales colocarán unos postes y taparán la parte del muro caído en forma provisoria. Cerro Largo colocará personal de seguridad extra en la zona solo a los efectos preventivos", explicó Dehl.

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