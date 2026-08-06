El estadio Antonio Ubilla de Melo sufrió este jueves el derrumbe de una parte de su muro perimetral debido a los fuertes vientos que azotaron a la capital del departamento de Cerro Largo.
Se cayó un muro del Ubilla de Melo: mirá lo que pasará para el partido entre Cerro Largo vs Juventud por la primera fecha del Torneo Clausura
Fuertes ráfagas de viento derribaron parte del muro perimetral del Ubilla de Melo donde pra este viernes está fijado el inicio del Torneo Clausura entre Cerro Largo y Juventud