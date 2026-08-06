Se cayó un muro del Ubilla de Melo: mirá lo que pasará para el partido entre Cerro Largo vs Juventud por la primera fecha del Torneo Clausura

El estadio Antonio Ubilla de Melo sufrió este jueves el derrumbe de una parte de su muro perimetral debido a los fuertes vientos que azotaron a la capital del departamento de Cerro Largo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En ese escenario está fijado el inicio del Torneo Clausura donde el local Cerro Largo recibirá a Juventud a partir de la hora 19.00.

Según el presidente de Cerro Largo FC, Ernesto Dehl, el derrumbe no supone una complicación para que se juegue el encuentro.

"Tras esa parte de la tribuna, hay un canalón de dos metros que no se puede saltar. Además no estamos usando la tribuna ubicada atrás del arco por lo que no está siendo habilitada y a los visitantes le damos la tribuna símil Olímpica. Ya lo hablé con la Mesa Ejecutiva", contó a Referí.