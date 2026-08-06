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Javier Cabrera, el todoterreno de Peñarol en la era Diego Aguirre que ensancha sus estadísticas como asistidor

Como extremo y ahora como carrilero, Javier Cabrera recuperó su mejor versión y es otra de las claves de la levantada de Peñarol en este segundo semestre del año

6 de agosto de 2026 16:19 hs
Javier Cabrera

Javier Cabrera

Foto: Gastón Britos/Focouy

A los 34 años y tras superar una operación de rotura de ligamentos, Javier Cabrera vuelve a demostrar en el Peñarol de Diego Aguirre por qué es uno de los jugadores claves del actual ciclo aurinegro.

Ese partido se jugó en el Franzini y entró a los 70' por Luis Angulo.

La particular frase que dejó Mauricio Larriera y que fue grabada en los gorros con los que Peñarol celebró la conquista del Torneo Intermedio

Leonel Jaime habló de su momento en Peñarol tras ser la figura del Torneo Intermedio: "Sé lo que soy y lo que puedo dar, pero era venir y hacerlo acá"

Desde que volvió jugó ocho partidos completando solo 90 minutos en el empate ante Racing.

En ese partido, desde que se retomó el Torneo Intermedio tras el parate del Mundial, Cabrera volvió a ser titular.

Y desde entonces, Peñarol no volvió a perder.

El miércoles, en la final del Torneo Intermedio ante Wanderers, abrió el camino del triunfo con gran asistencia para Thiago Espinosa.

El Cangrejo lleva 72 partidos oficiales jugados desde que en enero de 2024 se transformó en jugador de Peñarol.

Con ese pase de gol a Espinosa, llegó a 19 asistencias en el club. También aportó siete goles siendo el más recordado el que le marcó a Flamengo en Maracaná en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024.

Todavía está lejos de las marcas de Leonardo Fernández, quien se recupera de su rotura de ligamentos: 107 partidos, 36 goles y 39 asistencias.

Pero los números de Cabrera son muy importantes.

Y también lo que hace en cancha: ida y vuelva, esfuerzo defensivo, juego asociativo en ataque, velocidad para aprovechar los espacios.

El miércoles, como en otros partidos, Aguirre lo mandó a jugar de carrilero. Dio una asistencia y en el cuarto gol, obra de arte de Leonel Jaime, recuperó cerca de su área e inició la jugada con que Matías Arezo asistió al argentino.

Los partidos de Javier Cabrera desde su retorno a Peñarol

Torneo Partido Minutos
Intermedio Defensor Sporting 2-0 20
Libertadores Independiente Santa Fe 0-1 22
Intermedio Central Español 0-1 44
Intermedio Cerro 1-0 69
Intermedio Racing 1-1 90
Intermedio Boston River 3-0 82
Intermedio Cerro Largo 3-0 61
Final Intermedio Wanderers 5-1 63

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