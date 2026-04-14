La indisimulable ausencia de Leonardo Fernández que desde su llegada a Peñarol solo se perdió 14 de 121 partidos

Cuando Peñarol inició su temporada 2026, Leonardo Fernández tuvo una serie de rendimientos bajos que incluyó hasta gestos de desaprobación contra sus propios hinchas. Puertas adentro en Peñarol -a nivel dirigencial- estaban muy molestos con el jugador.

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El 10 se había presentado a la pretemporada con sobrepeso y le costó entrar en ritmo ya iniciada la temporada oficial.

Diego Aguirre reconoció públicamente el problema pero le bajó el perfil. Dijo que la situación era similar a la de años anteriores y que el futbolista se iba a poner en forma en un mes.

El 16 de febrero, Referí tituló una nota que graficó aquel momento: "La intocable sombra de un crack de Peñarol: ¿por qué Leonardo Fernández no sale nunca?"

El festejo de los ex Nacional en el vestuario del Campeón del Siglo: Diego Zabala y Ruben Bentancourt, que volvió a marcarle a Peñarol, celebraron el triunfo de Liverpool

Diego Aguirre: las cargas, la tristeza por la derrota de Peñarol y la situación sanitaria de Leonardo Fernández

Sin embargo, con el correr de los partidos, Fernández comenzó a demostrar de lo que es capaz.

En nueve fechas dio cinco asistencias y metió un gol.

El lunes, en la derrota 2-0 contra Liverpool, Peñarol lo extrañó. Demasiado.

Sin Leonardo Fernández, la capacidad ofensiva de Peñarol decrece en forma considerable.

Con el 10 en cancha, un pase, un remate de afuera del área, una apilada de rivales puede llegar en cualquier momento.

Sin él, los delanteros sufren de desabastecimiento y el volumen de juego del equipo merma en forma considerable.

Mauricio Lemos se encargó de la pelota quieta el lunes. Metió un tiro libre bajo los tres palos, pero Martín Campaña lo atajó cómodamente.

Fernández lleva 107 partidos jugados en Peñarol con 36 goles y 39 asistencias. Son números brutales, aunque el jugador carga la mochila de su brillante temporada 2024 (16 goles, máximo anotador del Uruguayo y autor de ocho tantos de tiro libre) y los US$ 6,3 millones que Peñarol pagó en enero de 2025 por el 80% de su ficha.

Solo estuvo 14 partidos al margen, lo que habla de un estado sanitario impecable y la ausencia de lesiones musculares.

De esos 14, la mitad se debieron a decisiones de Diego Aguirre para darle descanso y hacerlo entrar en la rotación del plantel.

De los siete restantes, cuatro fueron por acumulación de amarillas. En el plantel de Peñarol es considerado el jugador más "calentón", en 2024 tuvo un duro encontronazo con Javier Cabrera en pleno partido y los jueces ya conocen su temperamento. Eso sí, hasta ahora no sufrió ninguna expulsión.

La única lesión que tuvo se debió a un fuerte golpe en la rodilla sufrido en la ida contra Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores. En la revancha entró en una pierna para patear el penal, pero insólitamente, el aurinegro perdió el partido en la última jugada por una desatención en la pelota quieta.

La ausencia del lunes, es la segunda en dos años a causa de una lesión, tras sufrir otro golpe en la rodilla en las postrimerías del partido contra Independiente Santa Fe, en Copa Libertadores.

Peñarol sintió su ausencia sobremanera y más allá de que es el tercero en 14 partidos que Peñarol pierde sin su presencia, futbolísticamente no tiene un sustituto que pueda disimular su caudal de talento.

Torneo Rival Razón de la ausencia Apertura 2014 Progreso 3-1 Rotación Copa AUF Uruguay 2023 Montevideo City Torque 1-3 Rotación Intermedio 2024 Fénix 2-0 Suspendido por amarillas Clausura 2024 Cerro 5-0 Rotación Clausura 2024 Racing 0-0 Rotación Clausura 2024 Deportivo Maldonado 2-0 Suspendido por amarillas Intermedio 2025 Cerro Largo 1-1 Suspendido por amarillas Copa AUF Uruguay 2025 Río Negro de San José 3-0 Rotación Copa AUF Uruguay 2025 Liverpool 2-1 Rotación Copa AUF Uruguay 2025 Tacuarembó 2-1 Rotación Clausura 2025 Boston River 1-2 Esguince de rodilla Clausura 2025 River Plate 2-0 Esguince de rodilla Clausura 2025 Wanderers 3-0 Suspendido por amarillas Apertura 2026 Liverpool 0-2 Golpe en la rodilla

Aguirre expresó el lunes en que confía que pueda jugar este jueves, a la hora 21.30 en el Campeón del Siglo, contra Platense, por Copa Libertadores.

Según pudo saber Referí el jugador solo tuvo un golpe, no padece esguince y se lo guardó por precaución contra Liverpool.