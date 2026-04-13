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Diego Aguirre: las cargas, la tristeza por la derrota de Peñarol y la situación sanitaria de Leonardo Fernández

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, mostró su desazón por la derrota de Peñarol contra Liverpool con el que los aurinegros se alejan del Torneo Apertura

13 de abril de 2026 22:35 hs
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Diego Aguirre 

Foto: Dante Fernández/Focouy

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, mostró su desazón por lo que fue la derrota de su equipo contra Liverpool en partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura.

"No hay demasiado para analizar, creo que no tuvimos funcionamiento, no tuvimos un buen partido y terminamos perdiendo bien porque en ningún momento nos sentimos cómodos", dijo Aguirre tras el partido a la televisión.

Aguirre reconoció así la superioridad de un Liverpool que jugó más de 60 minutos con un hombre de menos por la expulsión de Federico Martínez.

"La verdad que muy triste porque teníamos la expectativa de ganar este partido", se sinceró Aguirre.

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Sobre los cuatro cambios que ensayó para el segundo tiempo sacando a Andrés Madruga, Diego Laxalt, Eduardo Darias y Facundo Batista. Entraron en sus lugares Franco Escobar, Roberto Fernández, Eric Remedi y Abel Hernández.

"Habíamos hecho muchas variantes por el tema de las cargas, tenemos que jugar dentro de tres días y estaba previsto que los jugadores del banco entraran en el segundo tiempo. Lo hicimos juntos para ver si había algún golpe de efecto y de cambio, pero tampoco pudimos encontrar al menos un gol que nos diera posibilidades", reconoció el DT.

Los aurinegros venían de empatar el jueves 1-1 con Independiente Santa Fe en la altura de Bogotá en la primera fecha del grupo E de la Copa Libertadores.

"Trataremos que no nos afecte y que separemos el partido del jueves de esto. Lo tenemos que encarar así, no podemos bajar los brazos por perder este partido. Nos duele mucho, pero estamos con el objetivo del partido de local del jueves y tenemos que ganar, mejorar mucho. Hoy hubo muchas variantes que no hacen a una alineación normal y tomar riesgos a veces se pagan caros", dijo Aguirre luego en conferencia de prensa sobre el partido del jueves, a la hora 21.30 contra Platense por la segunda fecha del grupo.

"Leo Fernández está mejor, mañana va a entrenar", sostuvo el DT quien antes del partido, para la TV, dijo: "Está bien, con la expectativa de que juegue el jueves".

"Fue una muy mala noche y nos sentimos muy culpables por eso. Tengo que pensar mucho para rescatar algo bueno", declaró al volver sobre el partido.

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