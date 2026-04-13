Los horrores defensivos de Peñarol que le costaron una dura derrota contra Liverpool: mirá los goles

Peñarol dejó este lunes tres importantes puntos por el camino al perder 2-0 con Liverpool como local en el partido que cerró la undécima fecha del Torneo Apertura.
Diego Aguirre hizo varios cambios tras debutar el jueves contra Independiente Santa Fe por Copa Libertadores, en la altura de Bogotá, y este jueves recibirá a Platense en el Campeón del Siglo por la segunda fecha.
En tal sentido, el DT formó una defensa alternativa sin Lucas Ferreira. ¿Resultado? El equipo hizo aguas por todos los flancos.
Jugaron Kevin Rodríguez -el más aceptable-, Mauricio Lemos, que extrañó a Ferreira, Andrés Madruga, que dejó escapar la gran oportunidad de tener más oportunidades, y Diego Laxalt que dejó atrás un desgarro pero no la falta de fútbol que tiene: jamás pudo con Kevin Amaro,
A los 4' empezó el descalabro aurinegro. Laxalt cerró un buen centro, pero Facundo Perdomo aprovechó el espacio abierto por derecha para sacar un centro muy cómodo. Lo conectó, solo, Ruben Bentancourt, porque Andrés Madruga fue a tomar a Federico Martínez y no al mejor cabeceador rival.
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Washington Aguerre tampoco estuvo feliz. Amagó y cuando retrocedió se quedó sin poder armar gesto defensivo alguno.
Peor fue lo ocurrido a los 50', cuando Martín Rabuñal anotó el 2-0, también de cabeza.
Primero llegó un córner donde Enzo Castillo definió sin oposición alguna. Aguerre salvó al córner.
En el nuevo tiro de esquina, Togni rechazó mal y Facundo Batista jamás atacó la pelota dándole franquicias a Rabuñal.
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En ese primer tiempo, a pesar de que Liverpool quedó con 10 jugadores por expulsión de Martínez (luego de recibir una falta que Andrés Matonte no cobró) Kevin Amaro tuvo dos ocasiones de gol clarísimas con veloces carreras.
En una superó fácilmente a Madruga. En la otra burló la oposición de Laxalt. Aguirre solo pudo sostener a ambos en cancha el primer tiempo.