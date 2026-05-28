Un hombre de 90 años fue estafado mediante el "cuento del tío" y el delincuente quedó registrado en video

Un hombre de 90 años fue víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como "cuento del tío" en el departamento de Río Negro . El caso es investigado por personal de la Jefatura de Policía local y parte de la maniobra quedó registrada en video .

El hecho fue comunicado inicialmente por el nieto de la víctima. Posteriormente, el nonagenario se presentó ante una seccional del departamento y allí presentó la denuncia formal , según informó la Jefatura de Policía de Río Negro en un comunicado al que accedió El Observador.

De acuerdo con la declaración del hombre, el hecho ocurrió próximo a las 14:30 del martes , cuando recibió una llamada telefónica de una persona que se hizo pasar por su nieto.

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Durante la comunicación, el estafador le indicó que debía concurrir al Banco República para cambiar dinero debido a la supuesta salida de una nueva moneda .

El hombre se dirigió a la sucursal bancaria y consultó por el trámite. Allí manifestó que solamente tenía $288 para retirar. Sin embargo, más tarde volvió a recibir una llamada, esta vez desde un número privado, en la que le indicaron que debía regresar al banco para solicitar un préstamo.

Según declaró ante la Policía, el anciano retornó a la institución financiera, donde obtuvo un préstamo por $46.000. Posteriormente, llegó hasta su vivienda un hombre al que le entregó el dinero en efectivo.

La secuencia fue parcialmente captada por cámaras y difundida por el medio local Impacto Noticias. En las imágenes se observa el momento en que el estafador llega a la vivienda del damnificado mientras otra persona mantenía la comunicación telefónica para concretar el engaño.

El caso es investigado por efectivos de la Jefatura de Policía de Río Negro, que trabajan para identificar a los responsables de la maniobra.