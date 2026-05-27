Imputaron a un hombre por homicidio por el caso de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en una heladera

Un hombre fue imputado como presunto autor de homicidio en el caso en que el cuerpo de mujer fue encontrado en una heladera en la ciudad de San Carlos.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El imputado deberá ir a prisión preventiva por seis meses mientas avanza la investigación a cargo de la Fiscalía Departamental de Maldonado de 1er Turno.

El crimen ocurrió a mediados de mayo, cuando la mujer de 32 años fue encontrada sin vida en una casa de San Carlos con un disparo en la cabeza. De acuerdo con la investigación, el hombre que realizó la denuncia declaró que horas antes escuchó una detonación de arma de fuego mientras se encontraba en otra habitación.

También afirmó haber oído la voz de otro hombre, quien abandonó la vivienda recién al día siguiente. Posteriormente, el denunciante fue detenido e imputado por encubrimiento por disposición de Fiscalía.