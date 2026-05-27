Evaluación de la oposición: 46% de los uruguayos está en desacuerdo con cómo actúa y 19% de acuerdo, según Factum

La consultora Factum presentó este miércoles en VTV Noticias una nueva encuesta sobre la evaluación del desempeño de la oposición , según la percepción de los uruguayos.

Según esta investigación, para el segundo bimestre de 2026, 46% de los consultados respondió que está en desacuerdo con la actuación de la oposición y 19% dijo estar de acuerdo con cómo actúa . Otro 35% dijo no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo , mientras que 1% no opinó.

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La pregunta aplicada para esta encuesta fue: "¿ Está de acuerdo o en desacuerdo en cómo está actuando la oposición ?".

El sondeo identificó matices según la edad de los consultados. Por ejemplo: entre los más jóvenes los niveles de desacuerdo con la oposición son menores que entre los más viejos. Entre los más jóvenes, sin embargo, predominan las valoraciones intermedias.

En enero de este año Factum había presentado un informe parecido, aunque centrado en una pregunta distinta: "¿A quién está viendo actuar mejor en este período: al gobierno, la oposición o ninguno de los dos?".

En ese momento —con datos recabados en diciembre de 2025— la mayoría de los encuestados, el 60%, respondió que a "ninguno de los dos". Otro 26% dijo que veía mejor al gobierno y 13% a la oposición.

El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, se hizo eco de los resultados de Factum y apuntó contra la oposición por apelar a "la crítica infundada" y la "falta de rumbo", dos estrategias que, según el frenteamplista, "no encuentran respaldo en la ciudadanía uruguaya".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DCaggiani/status/2059766482947420352&partner=&hide_thread=false La idea de “ al gobierno ni un vaso de agua o del continuo palo en la rueda” no camina. Solo 1 de cada 5 aprueba la actuación de las oposiciones en nuestro país. La critica infundada y la falta de rumbo de las oposiciones no encuentran respaldo en la ciudadanía uruguaya. Para ser… https://t.co/1DNEevAzS6 — Daniel Caggiani (@DCaggiani) May 27, 2026

Los datos referidos a la oposición llegan al tiempo que encuestas realizadas por Factum y Equipos registraron un nuevo deterioro en la aprobación de la gestión presidencial. En la investigación de Factum la aprobación de Yamandú Orsi asciende a 46% y la aprobación a 29%, mientras que para Equipos los valores registrados fueron 48% de desaprobación y 27% de aprobación.

La encuesta presentada este miércoles por Factum se realizó entre el 18 de abril y el 5 de mayo y abarcó a un total de 900 casos por telefonía celular, con un margen de error de ± 1,7% en el nivel de confianza de 1 sigma y de ± 3.3% en el de dos sigmas