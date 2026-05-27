Cambio de planes: interpelación a Gabriel Oddone será el 22 de junio y no coincidirá con debut de Uruguay en el Mundial

La interpelación que el senador blanco Sergio Botana le hará al ministro Gabriel Oddone cambió de fecha y no coincidirá con el debut de Uruguay en el mundial.

La novedad fue informada por el coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Óscar Andrade , a sus pares de la oposición por WhatsApp luego que estos plantearan su malestar con la fecha fijada inicialmente por el oficialismo.

La nueva fecha será el lunes 22 de junio , una semana después de la prevista originalmente.

Sin una "estrategia común", la oposición golpea a Orsi con interpelaciones constantes y llamados al Parlamento a ministros

"Picardía de cuarta" y "gobierno débil": oposición criticó que interpelación a Oddone sea el mismo día del debut de Uruguay en el Mundial

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva luego del Consejo de Ministros el miércoles 27 de mayo

Uruguay juega a las 19 del lunes 15 contra Arabia Saudita.

Dirigentes de la oposición habían cuestionado públicamente la fecha señalando que era una "picardía" que mostraba a un "gobierno débil" al solapar la interpelación con el partido de fútbol.

Los temas

Al presentar la interpelación, Botana expresó que la economía del Uruguay está atravesando una "situación compleja, vulnerable y de absoluto riesgo".

"No se trata de una guerra ni con una persona, ni con un equipo, ni con un gobierno. Se trata, en todo caso, de una guerra con políticas que entendemos ponen en riesgo el empleo, el crecimiento económico, y dejan absolutamente expuesto al país en su endeudamiento y en el costo que este endeudamiento expone el futuro de todo el trabajo nacional y la estabilidad actual de la economía", agregó en ese momento.

Entre los temas a tratar en la instancia, la coalición tiene previsto abordar los cambios propuestos para la seguridad social y, en particular, sobre las AFAP, así como el estado general de la economía y sus perspectivas, la competitividad y el nombramiento de la nueva integrante del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en relación a Silvia Rodríguez Collazo.