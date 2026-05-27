Yamandú Orsi encabezará un nuevo Consejo de Ministros con el proyecto de Rendición de Cuentas como centro

El presidente de la República, Yamandú Orsi , liderará este miércoles un nuevo Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva que tendrá como tema principal de conversación el proyecto de ley de Rendición de Cuentas .

Está previsto que la reunión se desarrolle sobre las 11:00 horas y que a su final se brinde una conferencia de prensa donde presentarán los principales puntos discutidos.

En la previa del encuentro, Orsi mantuvo este martes reuniones de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , el de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y el del Interior, Carlos Negro , entre otros integrantes del gabinete.

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Consultado en rueda de prensa sobre la posibilidad de que el gobierno impulse una Rendición de Cuentas con "gasto cero", el mandatario aseguró que el objetivo es generar margen para nuevas asignaciones.

"Estamos peleando para que no sea así", afirmó Orsi y añadió que "la idea es encontrar algunos recursos más". "Algo se puede conseguir", aseveró.

Según dijo, los ministerios plantean nuevas necesidades mientras Economía evalúa cómo atenderlas. "Los ministros que no son el ministro de Economía piden recursos. El ministro de Economía tiene que buscar la forma de cumplir con eso a lo que nos habíamos comprometido", afirmó.

El presidente señaló además que el gobierno definió como áreas prioritarias la infancia, la seguridad y las políticas vinculadas a la salud.

Está previsto que el nuevo proyecto de Rendición de Cuentas sea remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento antes del próximo 30 de junio.