Yamandú Orsi dijo que el gobierno "pelea" para que la Rendición de Cuentas no sea de "gasto cero"

El presidente de la República, Yamandú Orsi , afirmó este martes que el gobierno trabaja para conseguir más recursos en la próxima Rendición de Cuentas y evitar que el proyecto sea de “ gasto cero ”.

“ Estamos peleando para que no sea así ”, respondió el mandatario en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro al ser consultado sobre el margen presupuestal del gobierno.

Orsi indicó que este martes habrá reuniones vinculadas al tema y aseguró que el objetivo del Ejecutivo es encontrar recursos adicionales para áreas prioritarias. “ La idea es encontrar algunos recursos más. Algo se puede conseguir ”, sostuvo.

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El presidente señaló que durante las últimas horas mantuvo reuniones con el ministro del Interior, Carlos Negro, y otras autoridades para analizar necesidades presupuestales vinculadas a seguridad pública. “ Estuvimos viendo el tema presupuestal de Rendición de Cuentas vinculado a seguridad ”, explicó.

Según dijo, los ministerios plantean nuevas necesidades mientras Economía evalúa cómo atenderlas. “Los ministros que no son el ministro de Economía piden recursos. El ministro de Economía tiene que buscar la forma de cumplir con eso a lo que nos habíamos comprometido”, afirmó.

De todos modos, Orsi insistió en que la respuesta a varios problemas estructurales no depende únicamente de mayores partidas presupuestales. “No es solo un tema de plata, es hacer mejor las cosas y racionalizar lo que tenemos”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leosarro/status/2059275650981146862&partner=&hide_thread=false “ es una muy triste noticia” dijo el presidente Orsi sobre otro fallecido en situación de calle. Rueda completa de prensa en la escuela Naval pic.twitter.com/sJWEtG8g2q — leo sarro press (@leosarro) May 26, 2026

En ese sentido, consideró que el Estado debe tener mayor capacidad de reasignar recursos según las prioridades del momento.

“Lo que hay que tener es la elasticidad de permitir dentro del propio Estado que lo que no está acá pueda venir para acá”, sostuvo. El mandatario remarcó que actualmente las prioridades del gobierno son “infancia, seguridad y salud”.

Durante la rueda de prensa, Orsi también fue consultado sobre la situación de las personas en situación de calle luego de la muerte de un hombre que tenía problemas de adicción. “Es una triste, muy triste noticia, la muerte de este compatriota. Tan triste como su vida misma”, afirmó.

Según señaló, existen personas que “nos escapan” porque el Estado no logra detectarlas a tiempo y consideró que Uruguay debe modificar la forma en que enfrenta esas situaciones. “Esta realidad, que no es nueva, pero que ha ido creciendo a lo largo de los años, nos obliga a trabajar muy distinto a lo que trabajamos hasta ahora”, expresó.

Consultado además sobre críticas de la oposición y pedidos de cambios en el gabinete, Orsi respaldó a los ministros del Interior y de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. “Por supuesto”, respondió cuando se le preguntó si mantenía el apoyo a ambos jerarcas.