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La historia de la primera mujer egresada de la UTEC en Ingeniería Biomédica que recibió el saludo de Orsi

Martina Bach, oriunda de Artigas, eligió estudiar en Fray Bentos una disciplina que combina medicina e ingeniería; el presidente recordó la figura del impulsor de la UTEC, el exmandatario José Mujica

23 de mayo de 2026 13:36 hs
Martina Bach, primera mujer egresada en Ingeniería Biomédica de la UTEC.&nbsp;

Martina Bach, primera mujer egresada en Ingeniería Biomédica de la UTEC. 

Foto: difusión UTEC

Martina Bach hizo historia al convertirse en la primera mujer egresada de Ingeniería Biomédica en la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC). La joven de Artigas eligió estudiar en Fray Bentos una carrera que combina medicina e ingeniería.

Bach se crió en un contexto familiar donde la ciencia siempre estuvo presente porque su madre es profesora de Biología y su padre de Física, según destacó la institución en un comunicado.

"Cuando terminé el liceo estaba atravesando una etapa de mucha incertidumbre. Sabía que quería estudiar algo relacionado con la ciencia, pero no encontraba una carrera en la que realmente me sintiera identificada", recordó Bach. La decisión de mudarse al litoral implicó asumir el desafío de dejar su ciudad natal mientras sus amigos se dirigían a Montevideo.

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Durante su formación, Bach desarrolló un proyecto final enfocado en simulaciones computacionales aplicadas al sistema digestivo humano. Utilizando herramientas de modelado y dinámica de fluidos, investigó el comportamiento de ciertos flujos dentro del estómago humano. "La idea era combinar programación, matemática, física, anatomía y aplicaciones clínicas en un trabajo con potencial para aportar a la investigación científica", explicó.

Bach también se refirió a la posibilidad de estudiar este tipo de carreras por fuera de la capital. "Ayuda a que el conocimiento y la innovación no se concentren únicamente en Montevideo", señaló. La egresada destacó que su experiencia en UTEC generó "una comunidad muy cercana entre estudiantes y colaboradores".

"No se limiten por el lugar del que vienen ni por pensar que ciertas carreras son demasiado difíciles", pidió Bach. .

La joven recibió este sábado el saludo del presidente Yamandú Osi, quien celebró la noticia y recordó la figura del expresidente José Mujica, fallecido un año atrás y que hubiese cumplido 90 años el pasado 20 de mayo.

"Quizás este sea el mejor regalo para Pepe", escribió Orsi en relación a Mujica, principal impulsor de la creación de la UTEC, que se creó bajo su gobierno, en 2012.

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