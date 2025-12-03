Tres estudiantes de la UTEC de Lavalleja crearon un innovador asistente urbano para personas ciegas: ¿cómo funciona?

Valentina Hernández, Nicolás Meléndez y Martina Fernández, tres estudiantes de entre 22 y 26 años de la Licenciatura en Tecnologías de la Información de UTEC en Lavalleja, trabajan hace más de un año en el desarrollo de Aura, un asistente urbano que busca complementar las ayudas existentes para personas ciegas o con baja visión , ofreciendo información del entorno urbano en tiempo real (semáforos, paradas, llegada del ómnibus, personas y obstáculos).

El proyecto, que es parte de su tesis y está actualmente en la fase de validación técnica y social, surgió luego de conversar con un docente de la UTEC sobre una innovación similar; un bastón inteligente con sensores de proximidad. A partir de esto el equipo mantuvo contacto con colectivos de personas ciegas e identificaron que el bastón no era un problema, sino que lo que se necesitaba era algo más.

“Con el bastón sienten seguridad de la cintura para abajo, pero el problema es de la cintura para arriba. Además, nos manifestaron que tenían problemas para identificar las paradas de ómnibus y los semáforos”, contaron los estudiantes provenientes de Lavalleja y Canelones a Café y Negocios.

Fue así que decidieron crear un asistente urbano compuesto por un dispositivo que se coloca en el pecho con un arnés y está equipado con una cámara que capta el entorno y lo procesa en tiempo real mediante una inteligencia artificial entrenada por los estudiantes. Esta información de objetos, personas, y obstáculos le llega a los usuarios a través de alertas auditivas con una aplicación móvil .

Además, el dispositivo detecta los semáforos y su estado (rojo, amarillo o verde), y pueda guiar a las personas a las paradas del transporte urbano, así como avisar cuando llega el ómnibus que esperan.

“Nos gusta la idea de aportar a la sociedad con tecnología. Es el presente y el futuro y qué mejor que hacerlo nosotros que somos uruguayos y estamos haciendo cosas para uruguayos. El potencial y las ganas están”, sostuvo Meléndez.

En este sentido, los estudiantes de la UTEC detallaron que actualmente existen otros productos de asistencia pero son importados, específicamente de Suiza, y tienen un costo que ronda los US$7.000.

“Nuestra idea por tratarse de movilidad y acceso al espacio público, sería asociarnos con ciertas entidades, públicas o privadas, que trabajen en accesibilidad y transporte y que pueda dar ciertos beneficios para la gente y que no necesariamente tengan que comprarlo ellos, porque somos conscientes de que económicamente es un desafío”, sostuvieron.

En esta línea, el grupo mantuvo un primer intercambio exploratorio con el Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo para presentarles el proyecto.

Otra de las ideas en estudio es que Aura pueda integrarse al sistema de transporte público. “Si logramos crear un producto que se complemente con los ómnibus y permita que el chofer sepa que hay una persona esperándolo, sería una solución que podría surgir tanto desde nuestra propuesta como desde el propio Estado”, explicaron.

Para el próximo paso, la fase de validación social, el equipo cuenta con el apoyo de la Fundación Braille del Uruguay, que colaborará en el testeo del dispositivo. Además, participará Tatiana Vasconcello, especialista en accesibilidad e inclusividad en la ONU y usuaria ciega, cuyo aporte resulta clave para evaluar el funcionamiento del sistema desde la experiencia directa.

Si bien en esta primera etapa el proyecto está enfocado en el entorno urbano, un ámbito en el que según detallaron, existen menos antecedentes y mayor complejidad tecnológica, para los estudiantes la tecnología tiene el potencial de convertirse en una herramienta más universal para personas ciegas. Por ejemplo en el ámbito educativo se podrían desarrollar funcionalidades que permitieran describir una pizarra o identificar elementos del aula.