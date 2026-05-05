Las proyecciones de Gabriela Hearst para 2026: a qué mercados apunta y por qué "mantenerse chiquita" es una de las claves de su éxito

La reconocida diseñadora de moda y empresaria uruguaya Gabriela Perezutti , conocida en el mundo por su nombre de casada, Gabriela Hearst , conversó con El Observador sobre sus proyecciones de negocio en un momento que la encuentra conectada a Uruguay no solo por su corazón y su materia prima , sino también por sus diseños que vestirán a la selección uruguaya de fútbol de cara al próximo mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde New York, la sanducera que reside hace 26 años en Estados Unidos habla de las perspectivas de crecimiento de su grifa y de la importancia de continuar siendo una marca que prioriza la calidad en un mundo dominado por el fast fashion ( moda rápida).

Gabriela Hearst: el deseo de diseñar los trajes para la selección uruguaya para el Mundial 2026, llevar los valores del país a la moda de lujo y a qué uruguaya quisiera vestir

“ En los últimos 10 años la calidad de la ropa bajó un montón , no importa que hablemos de vestidos de US$ 5.000, los hacen de poliéster y viscosa y te venden la marca. Y eso es la antítesis de lo que nosotros hacemos”, revela la empresaria que invierte en la calidad de las fibras que utiliza para confeccionar sus colecciones a pesar de los desafíos que esta decisión representa. “Cuando empecé era facilísimo encontrar terciopelo de seda que no fuera de poliéster o de viscosa. Ahora es difícil”, ejemplifica.

En este contexto, Hearst apuesta a un modelo de negocios dedicado a la calidad, a lo sostenible y duradero y, por ende, también de exclusividad.

“Estamos muy focalizadas en nuestras propias tiendas. Nuestro negocio es vender a las tiendas al por mayor, pero son muy pocas las tiendas a las que les vendemos, son 65 o 70 en el mundo. Generalmente una marca de nuestro reconocimiento tiene 300 tiendas, pero me mantengo muy chiquita porque la prioridad es la calidad”, explica la diseñadora.

Su cadena de tiendas y el canal online

Hearst mantiene el foco en su propia cadena de tiendas y también en la venta online al que ve con enorme potencial. “La estamos ampliando y también estamos ampliando nuestra tienda en Madison, en Nueva York, que es una de las que funciona muy bien”, apunta.

En tanto, la diseñadora uruguaya proyecta la apertura de su marca en París aunque afirma que, actualmente, “hay cuestiones burocráticas en cuanto a los espacios” que debe resolver. “Soy muy específica en cuanto a las locaciones, lo quiero enfrente a cierto hotel, porque me parece que es donde están nuestros clientes, tuvimos un pop-up ahí, entonces hay que esperar años a que quede disponible un lugar en frente, que ya lo había visto hace años. Ojalá sea el año que viene, estamos un poco más cerca”, adelanta.

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Además de París, otro de sus mercados prioritarios es Dallas, Texas. “Tampoco somos una marca que tenga que tener muchas tiendas. Aplicamos también lo de que sean pocas, pero bien hechas”, reflexiona. En este sentido Hearst sostiene que son tiendas que son tiendas especialmente lindas. “Para mi, humildemente, la de Los Ángeles es una de las más lindas que vi en mi vida. Están hechas con madera reciclada, son lugares donde te podés ir a vivir”, finaliza.